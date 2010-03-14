سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به سوابق ارزنده و تجارب مؤثر در رده های خدمتی جنابعالی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.
بهره گیری از کارکنان متعهد نیرو و بکارگیری روشهای مبتنی بر خلاقیت و استفاده از فناوری روز و برنامه ریزی لازم در جهت اجرای ماموریتهای محوله و ارتقاء سطح آمادگی، مورد انتظار می باشد.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدعلی خامنهای
23/12/1388
23/12/1388
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