سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور



بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به سوابق ارزنده و تجارب مؤثر در رده های خدمتی جنابعالی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.



بهره گیری از کارکنان متعهد نیرو و بکارگیری روشهای مبتنی بر خلاقیت و استفاده از فناوری روز و برنامه ریزی لازم در جهت اجرای ماموریتهای محوله و ارتقاء سطح آمادگی، مورد انتظار می باشد.



توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سیدعلی خامنه‌ای

23/12/1388

