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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۸

با حکم رهبر معظم انقلاب /

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه شد

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه شد

فرمانده کل قوا در حکمی سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور را به سمت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور

بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به سوابق ارزنده و تجارب مؤثر در رده های خدمتی جنابعالی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

بهره گیری از کارکنان متعهد نیرو و بکارگیری روشهای مبتنی بر خلاقیت و استفاده از فناوری روز و برنامه ریزی لازم در جهت اجرای ماموریتهای محوله و ارتقاء سطح آمادگی، مورد انتظار می باشد.

توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
 
سیدعلی خامنه‌ای
23/12/1388
 
کد مطلب 1051695

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