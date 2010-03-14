نخستین پایگاه مقاومت بسیج نیروی انتظامی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه ناحیه اراک در مراسم آغاز بکار این پایگاه گفت: امروز بسیج یکی از موثرترین نهادهای انقلاب در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

رحیم غلامی افزود: در زمان هشت سال جنگ تحمیلی نیروی مقاومت بسیج نقش موثری در جنگ ایفا کرد و امروز نیروهای بسیجی نقش کلیدی در جنگ نرم با دشمنان دارند.

وی بیان کرد: زمانی که دشمنان از جنگ نظامی علیه ایران ناامید شدند با روی آوردن به جنگ نرم تیرخلاص خود را به سمت جوانان نشانه گرفته ‌اند و آن چیزی که می‌ تواند دشمن را در این جنگ شکست دهد، اشاعه تفکر بسیجی در بین جوانان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به ویژگی‌ های نیروهای بسیجی گفت: داشتن خلوص،‌ روحیه ایثار و شهادت، فداکاری، عشق به شهادت و از جان گذشتگی در راه حفظ ارزش ‌‌های انقلاب مهم ‌ترین ویژگی ‌های بسیجیان است.

وی با تاکید بر لزوم اشاعه فرهنگ تفکر بسیج خاطرنشان کرد: بسیج در تمام زمان‌ها خود را با شرایط تطبیق می ‌دهد، در زمان جنگ روحیه نظامی داشت و امروز که زمان جنگ فرهنگی است، بسیجیان در راه حفظ ارزشهای انقلاب و امام برای شکست دشمنان در این عرصه نیز باید آماده باشند و در این راه پر مخاطره بیشتر تلاش ‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به فرهنگ غنی ایرانی گفت: ایران اسلامی به واسطه برخورداری از فرهنگ اسلام، شیعه و ولایت فقیه به یک کشور منحصر به فرد و ممتاز تبدیل شده و به همین دلیل دشمنان از این فرهنگ واهمه داشته و در پی گرفتن این فرهنگ از مردم این سرزمین هستند زیرا به خوبی می ‌دانند با وجود فرهنگ اسلام و ولایت فقیه در کشوری که شهادت در بین مردمش نهادینه شده است، نفوذ بیگانگان منجر به شکست خواهد شد.

غلامی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران بیان داشت: از آنجا که ایران یک کشور ثروتمند از نظر منابع طبیعی است و از طرفی در بهترین نقطه دنیا واقع شده و تمام ابرقدرت‌ ها می ‌دانند تسلط بر ایران تسلط بر جهان محسوب می‌ شود، شرق و غرب همواره در فکر دست ‌اندازی به این کشور بوده‌ و هستند و به این دلیل که می ‌دانند ایران کشوری نیست که به کسی باج دهد، از در دشمنی وارد شده و در پی اهداف خود و ضربه زدن از طریق جنگ نرم هستند.

فرمانده پادگان مالک اشتر اراک نیز در سخنانی با اشاره به تاسیس بسیج در سال 58 گفت: یکی از نهادهای مهمی که به واسطه دید وسیع امام(ره) در زمانی که جنگ تحمیلی وجود نداشت و حتی کسی فکر جنگ را هم نمی ‌کرد، در سال 58 تاسیس شد، نهاد مقدس بسیج بود که با گذشت کمتر از یک سال از عمر تاسیس آن با آغاز جنگ همه به اهمیت و دور اندیشی امام پی بردند.

محسن قجری افزود: رزمندگان بسیجی در زمان جنگ با از جان گذشتگی ‌های فراوانی که از خود نشان دادند و با روحیه ایثار و فداکاری که داشتند نقش موثری در جنگ ایفا کردند و امروز نیز در جبهه جنگ نرم نقش تاثیرگذاری دارند.

وی با اشاره به ابلاغیه ناجا مبنی بر راه ‌اندازی پایگاه‌های مقاومت بسیج در اماکنی که در آنجا بیش از 50 خانوار از خانوارهای پرسنل نظامی وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه این پایگاه در پادگان مالک اشتر اراک برای استفاده از پرسنل نیروی انتظامی راه ‌اندازی می ‌شود که هدف از آن انجام فعالیت ‌های فرهنگی و اجتماعی است.

فرمانده پادگان مالک اشتر اراک ادامه داد: امروز تهدیدهای بسیاری متوجه جوانان است که این تهدیدها با فعالیت بسیج خنثی خواهد شد.

قجری افزود: نیروهای بسیج در زمان جنگ و پس از آن همواره نقش عمده ‌ای در خدمت‌ رسانی به مرمت و آبادانی کشور داشته‌ و اکنون نیز گام ‌های بلندی برای توسعه و آبادانی کشور برداشته است.

فرمانده پادگان مالک اشتر اراک بیان کرد: اصلی ‌ترین و فراگیرترین رویکرد بسیج در شرایط کنونی، رویکرد فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان است.