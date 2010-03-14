350 هزار نفر در کرمان همیار پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ علی سلیم نیا عصر یکشنبه در جمع همیاران پلیس آموزش و پرورش کرمان اظهار داشت: فعالیت همیاران پلیس با توجه به نفوذ کودکان در خانواده ها تاثیر قابل لمسی در کاهش سوانح رانندگی گذاشته است.

وی افزود: در این راستا تقویت کمی و کیفی همیاران پلیس در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون چندین جلسه کارگاه آموزشی برای دانش آموزان همیار پلیس برگزار شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان اضافه کرد: هم اکنون در استان کرمان و در مقاطع مختلف 350 هزار همیار پلیس وجود دارد که شامل مقاطه دبستان و راهنمایی می شوند.

سرهنگ سلیم نیا افزود: از سال جاری دانش آموزان دبیرستانها نیز در قالب طرح پلیس یار جوان به پلیس کمک رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح در اکثر خانواده ها فردی در راستای تذکر به رانندگان در صورت تخلف وجود خواهد داشت که در نهایت موجب فرهنگ سازی رعایت مقررات رانندگی در جامعه می شود.

وی افزود: در کنار این مسئله در آینده نیز رانندگانی با انضباط خواهیم داشت.