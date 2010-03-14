به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از تساوی تیمش برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: میدانستیم بازی سختی را برابر راهآهن پیش رو داریم زیرا این تیم در جمع تیمهای پایین جدول قرار دارد و در هفتههای اخیر با نتایج خوب خود رشد قابل قبولی داشته است.
وی ادامه داد: ما در نیمه اول بر بازی مسلطتر بودیم اما مصدومیت صلصالی و تعویض اجباری وی باعث شد یکی از هدفهای خود در این بازی را از دست داده و نتوانیم در نیمه دوم در لحظاتی که نیاز به بازیکن جدید داشتیم تعویض دیگری انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه باید با قدرت در دیدارهای آینده به میدان رفته و برای کسب نتایج لازم بجنگیم، اضافه کرد: شاید بازیکنانم خسته بودند اما آنها آنقدر قوی هستند و تلاش میکنند تا بر خستگیشان غلبه کنند. در مقابل تیمهای دیگر فاصله زمان بازیهایشان زیادتر است و فرصت استراحت و ریکاوری آنها بیشتر از ماست.
وی اضافه کرد: لیگ ازبکستان به پایان رسیده و لیگ عربستان هم به فشردگی لیگ ما نیست و حریفانمان در لیگ قهرمانان آسیا راحتتر میتوانند خودشان را برای دیدار با ما آماده کنند. البته این شرایط برای تیم ما سخت تر است زیرا باید در سه جبهه بجنگیم. امیدوارم این مسئله انسجام تیم ذوب آهن را زیر سئوال نبرد.
ابراهیم زاده در پاسخ به این سئوال که "هدف شما قهرمانی در کدام یک از جامهای پیش رو است؟"، تاکید کرد: هر سه مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا برای ما مهم است و برای موفقیت در سه جام برنامه داریم.
وی در مورد تعویض فرشید طالبی اظهار داشت: طالبی درخواست تعویض داشت و صالح دستیارم فکر کرد خودش میخواهد تعویض شود اما منظور دفاع من تعویض بازیکن دیگری بود. من هم وقتی متوجه این موضوع شدم دفاعی را دیگر به میدان نفرستادم و به جای وی کاسترو را برای هجومی تر شدن تیم به ترکیب اضافه کردم.
ابراهیم زاده در پایان گفت: ما در این دیدار دو امتیاز مهم را از دست دادیم. این یکی از فینالهای مهم ما تا پایان لیگ بود که در آن 2 امتیاز از دست دادیم اما همانند سال گذشته تا آخرین لحظه برای قهرمانی میجنگیم.
دیدار تیمهای فوتبال راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر امروز در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نظر شما