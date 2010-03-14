اجرای طرح نظارتی قیمت کالا و خدمات در اردبیل تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمدجعفر عظمایی عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در اردبیل اظهار داشت: این طرح با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از نابسامانی و افزایش بی‌رویه قیمتها در ایام آخر سال و نیز تعطیلات نوروزی و همزمان با افزایش تقاضا به اجرا گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز از 11 اسفندماه و همزمان با سراسر کشور در این استان نیز آغاز شده است، افزود: از آغاز این طرح تاکنون سه هزار و 352 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و عرضه کننده خدمات رفاهی در اردبیل صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان اضافه کرد: از این میزان بازرسی 292 پرونده متخلف به ارزش بیش از 68 میلیون و 802 هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی 448 بازرسی از بازار میوه و مرکبات و 448 مورد بازرسی از مراکز عرضه شیرینی‌، آجیل و خشکبار در سطح استان را یاد آور شد و ابراز داشت: در این خصوص نیز 36 پرونده تخلف تنظیم و به منظور رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.

عظمایی اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز را مهمترین عامل برای جلوگیری از هر گونه تخلف صنفی برشمرد و تصریح کرد: با اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از افزایش بی‌رویه و غیر منطقی قیمتها جلوگیری خواهد شد.

وی متذکر شد: بی شک با نظارت دقیق بر عرضه و توزیع کالاها و خدمات از سوی بازرسان سازمان بازرگانی، فضای مناسب و امن برای خریدهای نوروزی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان همچنین دسترسی آسان مصرف کننده به میوه طرح تنظیم بازار شب عید را از مهمترین ویژگی طرح نظارتی دانست و یاد آور شد: هم اکنون علاوه بر میادین میوه و تره بار اردبیل و جایگاه های ثابت، 35 جایگاه ویژه فروش میوه شب عید نیز در میادین و خیابانهای اصلی شهر تعیین شده است.

وی میادین ایثار، باکری، جانبازان، ججین، قدس، بسیج، جهاد، آزادگان، توحید، وحدت، بهشت فاطمه و... و شهرکهای زرناس، سبلان، حسن آباد، اتوبوسرانی، نیار و چهارراه های ژاندارمری، حسینیه، قاسمیه، معجز و.... را از جمله اماکن استقرار جایگاه های عرضه میوه شب عید عنوان کرد.

عظمایی در پایان با هشدار به عرضه کنندگان کالا و خدمات در این استان خاطر نشان کرد: گرانفروشی، تخلفات صنفی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی و یا حراج غیر قانونی و... از جمله تخلفات صنفی بوده و در صورت مشاهده بازرسان سیار در مراکز خرید و سطح شهر اقدام به پلمپ آن خواهند کرد.