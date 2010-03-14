توافق سه گروه سیاسی مهم عراق درباره نخست وزیری مجدد نوری المالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس اطلاع رسانی عراق(واع)، عباس البیاتی گفت : ائتلاف دولت قانون کمیته کوچکی متشکل از پنج نفر را تشکیل داده است که مسئولیت وضع پایه ها و چارچوبی را برعهده دارد که به موجب آن گفتگو با گروههای سیاسی بدون هر گونه استثنایی با هدف ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت آتی انجام خواهد شد.



عضو ائتلاف دولت قانون خاطر نشان کرد : این کمیته با نمایندگان چهار ائتلاف سیاسی که تا کنون بر اساس نتایج اولیه انتخابات پیشتاز بوده اند، گفتگو کرده است.



عباس البیاتی افزود : زمینه گفتگو با تمام گروهها و ائتلافها فراهم است و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و ما اشاره های مثبتی از سه گروه اساسی دریافت کرده اند که هیچ اعتراضی به نامزدی مجدد نوری المالکی برای ریاست دولت آتی عراق ندارند.



این در حالی است که یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق از تماس اکراد برای حمایت از نخست وزیری نوری المالکی به جای ایاد علاوی خبر داده است.



به گفته این منبع، در پی اعلام نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی و محرز شدن پیشتازی ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بر ائتلافهای مهم دیگر به ویژه در استانهای مرکزی و جنوبی عراق، وی برای تشکیل دولت عراق آماده می شود.



این منبع از گرایش کُردها برای حمایت از نوری المالکی به جای حمایت از ایاد علاوی نخست وزیر اسبق و رئیس فراکسیون العراقیه خبر داده است؛ زیرا آنها از طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق یکی از متحدان علاوی در انتخابات، به سبب آنکه گفته است رئیس جمهوری آینده عراق باید یک عرب باشد نه کُرد خشمگین هستند.



این در حالی است که برهم صالح نخست وزیر منطقه کردستان عراق تاکید کرده است جلال طالبانی تنها نامزد ریاست جمهوری آتی عراق است.



این منبع نزدیک به مالکی معتقد است این اختلافات(میان کردها و طیف علاوی) به نفع نخست وزیر کنونی عراق خواهد بود که طی دو روز آینده یکی از رهبران برجسته حزب الدعوه که یا علی الادیب خواهد بود و یا حیدر العبادی را به اربیل خواهد فرستاد تا زمینه ائتلاف با ائتلاف کردستان را فراهم کند، زیرا مالکی برای نامزدی نخست وزیری آینده به حمایت کردها نیاز دارد.



بر اساس این گزارش، سران ائتلاف کردستان پیش از انتخابات هفتم مارس(شانزدهم اسفند) تمایل خود را برای نخست وزیری ایاد علاوی در صورتی که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نتواند اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را کسب کند، به شرط حمایت علاوی از نامزدی جلال طالبانی رئیس جمهوری کنونی و کُرد برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری اعلام کرده بودند.



سران ائتلاف کردستان عراق تا پیش از آنکه اظهارات طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق به اینکه رئیس جمهوری آتی باید یک عرب باشد، گرایشها و دیدگاههای آنها را تغییر دهد، پیشنهاد داده بودند نوری المالکی معاون رئیس جموری عراق شود.



اظهارات طارق الهاشمی از متحدان ایاد علاوی ناراحتی اکراد و در نتیجه گرایش آنها به سوی نوری المالکی برای نخست وزیری مجدد را با توجه به تداوم پیشتازی ائتلاف دولت قانون در مرکز و جنوب عراق بر اساس اعلام نتایج اولیه شمارش آرا، به دنبال داشته است.



از سوی دیگر نوری المالکی برای پیوستن جبهه التوافق به رهبری حزب اسلامی از مهمترین احزاب اقلیت اهل سنت که تقریبا تعداد کرسی های آنها در پارلمان آینده به 15 کرسی کاهش خواهد یافت، تلاش می کند تا ائتلاف خود را از اتهام طایفه گری مبرا کند.

