ایران آماده همه نوع همکاری برای مصالحه فتح و حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه سیاسی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع وزارت خارجه پیرامون اظهارت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین در خصوص اینکه گفته است ایران مانع مصالحه بین فتح و حماس است اظهار داشت: موضع اصولی ما این است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بین فتح و حماس به منظور تحقق مصالحه، مساعی خویش را به عمل آورد تا این آرمان متعالی پدیدار شود و تمامی امکانات فلسطینی‌ ها در جهت اهداف بلند دستاوردهای مقاومت فلسطینیان قرار گیرد.