برگزیدگان مسابقه ادبی "نامه ای به یک شهید" معرفی شدند

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: این مسابقه ادبی در دو گروه سنی 9 تا 13 سال و 14 تا 18 سال در استان برگزار شد و در مجموع یک هزار و 830 دانش آموز این استان در این مسابقه شرکت کردند.

رضا پارسیان نژاد افزود: بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه مربوط به گروه سنی 9 تا 13 بود و دانش آموزان دو شهرستان بویراحمد و بهمئی بیشترین آثار را به این مسابقه ارسال کردند.

وی بیان کرد: آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه طی دو مرحله داوری شد و در نهایت 62 اثر از دو گروه سنی در بخش های شهرستانی و استانی حائز رتبه های برتر شدند.

پارسیان نژاد هدف از برگزاری این مسابقه ادبی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و کشف و جذب و پرورش استعدادهای جوان در زمینه نویسندگی عنوان کرد و اظهار داشت: از آثار منتخب این مسابقه ادبی کتابی با همین عنوان منتشر می شود و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی برگزاری این برنامه در پایان سال جاری را تجدید میثاقی دوباره با شهدای استان دانست و افزود: در این مسابقه دانش آموزان که نسل چهارم انقلاب هستند با نسل های گذشته که در دفاع از این کشور جان خود را در طبق اخلاص نهادند، پیوندی عاطفی برقرار کردند.

وی گفت: این مسابقه ادبی به همت حوزه هنری، سازمان آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.