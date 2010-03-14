32 میلیون نفر در انتخابات محلی روسیه شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انتخابات محلی روسیه امروز یکشنبه با حضور یک سوم رای دهندگان و در 31 هزار حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور برگزار شد.

"لئونید ایویف" معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با بیان این مطلب گفت در رویداد انتخاباتی امروز روسها برای شرکت در چند انتخابات از جمله انتخابات پارلمانی در هشت ناحیه این کشور، پای صندوقهای رای رفتند.

در همین حال وزارت کشور روسیه خبر داد که حدود 80 هزار نیروی پلیس، وظیفه برقراری امنیت انتخابات امروز را به عهده داشته اند. این انتخابات از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت 20 ادامه دارد.

قرارا است نتیجه این انتخابات ساعاتی پس از پایان رسمی آن و بسته شدن حوزه های انتخاباتی، توسط کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شود.

خاطرنشان می شود که اطلاع رسانی درباره نتایج این انتخابات قرار است طی کنفرانس خبری با حضور حدود 300 خبرنگار داخلی و خارجی در مسکو انجام شود.