مسئولان ادارات خدمت به ایثارگران را اولویت کاری خود بدانند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان که به مناسبت سالروز تأسیس سی امین سال این نهاد انجام شد، خانواده معظم شاهد و ایثارگران را حافظان و وارثان به حق انقلاب اسلامی و پرچمداران ولایت دانست و با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از مسئولان ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی خواست خدمت به مردم بویژه ایثارگران را در اولویت نخست کاری خود قرار دهند .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: خانواده معظم شاهد و ایثارگر در تمامی صحنه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حضور داشته و از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تا پای جان حفاظت می کنند .

وی بر زنده نگه داشتن یاد، خاطره ها و آرمانهای بلند و اثر گذار شهدای گرانقدر توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی تأکید و از مدیران خواست تا همواره فرازهایی از سخنان، وصایا و شهامت های شهدای عزیز را در فضای کاری و مجموعه اداری خود متجلی سازند .

آزاد تصریح کرد: ارواح طیبه شهداء بر خدمات ما ناظر هستند، بنابراین تلاش بیشتر و خدمات رسانی بهتر رضایت خداوند را نیز در پی خواهد داشت.