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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۳

آزاد:

مسئولان ادارات خدمت به ایثارگران را اولویت کاری خود بدانند

مسئولان ادارات خدمت به ایثارگران را اولویت کاری خود بدانند

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از مسئولان ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی خواست خدمت به مردم به ویژه ایثارگران را در اولویت نخست کاری خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان که به مناسبت سالروز تأسیس سی امین سال این نهاد انجام شد، خانواده معظم شاهد و ایثارگران را حافظان و وارثان به حق انقلاب اسلامی و پرچمداران ولایت دانست و با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از مسئولان ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی خواست خدمت به مردم بویژه ایثارگران را در اولویت نخست کاری خود قرار دهند .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: خانواده معظم شاهد و ایثارگر در تمامی صحنه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حضور داشته و از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تا پای جان حفاظت می کنند .

وی بر زنده نگه داشتن یاد، خاطره ها و آرمانهای بلند و اثر گذار شهدای گرانقدر توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی تأکید و از مدیران خواست تا همواره فرازهایی از سخنان، وصایا و شهامت های شهدای عزیز را در فضای کاری و مجموعه اداری خود متجلی سازند .

آزاد تصریح کرد: ارواح طیبه شهداء بر خدمات ما ناظر هستند، بنابراین تلاش بیشتر و خدمات رسانی بهتر رضایت خداوند را نیز در پی خواهد داشت.

کد مطلب 1051726

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