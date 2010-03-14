محدودیتی در پرداخت تسهیلات مسکن مهر قم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر نادری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی دارد تا به هر میزانی که از طریق اداره تعاون به این مرکز جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند تسهیلات آسان پرداخت شود و در این زمینه هیچ مانعی وجود ندارد.



وی با اشاره به ساخت بیش از 17 هزار واحد مسکن مهر در سال آینده بیان کرد: بانک مسکن با ساخت 70 پروژه که مشتمل بر 17 هزار و 629 واحد مسکن مهر می‌شود خیزشی بلند در زمینه ساخت مسکن مهر خواهد داشت.



مدیر شعب بانک مسکن استان افزود: با تلاش شرکت عمران معصومیه سهم نوسازی بافت‌های فرسوده استان از 800 واحد به 200 واحد ارتقا یافت که با شرایط عنوان شده در مسکن مهر می‌توانند از تسهیلات مسکن مهر بهره ببرند که در این زمینه استان قم رتبه دوم را بعد از استان خراسان رضوی کسب کرده است.



نادری بیان داشت: بانک مسکن در سال 89 به اشخاصی که شرایط دریافت تسهیلات را داشته باشند 80 درصد هزینه ساخت و ساز را به مشتریان وام پرداخت می‌کند.



مدیر شعب بانک مسکن قم از ارائه تسهیلات مسکن مهر در شهر‌های جدید الاحداث خبر داد و گفت: طبق شرایط مسکن مهر به متقاضیان این شهرکها تسهیلات پرداخت می‌شود.



وی مبلغ تسهیلات آماده سازی مسکن را در دو بخش عنوان کرد و گفت: تسهیلات ارائه شده به هر واحد مسکونی را جهت آماده سازی مبلغ 10 میلیون ریال و جهت ساخت 140 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می‌شود.



نادری به مراحل ساخت مسکن در جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: این تسهیلات در پایان رسیدن مراحل اسکلت بندی، پایان سقف هر طبقه و پایه گذاری و سفت کاری به مشتریان ارائه می‌شود.



وی به تسهیلات پرداختی جهت ساخت واحد‌های فرسوده در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون 65 میلیارد ریال به بخش شهری و 21 میلیارد ریال به بخش روستایی پرداخت شده است.



مدیر شعب بانک مسکن منابع متشکل بانک مسکن را 190 هزار حساب بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری بیان داشت و خاطرنشان کرد: در این راستا بانک مسکن توانسته است به رتبه نخست سپرده‌گذاری در سطح کشور دست یابد.