بلایای طبیعی دو هزار میلیارد ریال به اردبیل خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خداوردی رحمانی عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: سیل، زلزله و طوفان به ترتیب بیشترین میزان خسارت را به استان اردبیل تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از 86 درصد این خسارات به بخش کشاورزی و دامی استان بوده است، اضافه کرد: بالغ بر 10 درصد این خسارت به تأسیسات زیر بنایی دولتی و چهار درصد نیز به واحدهای مسکونی وارد شده است.

سرپرست عمرانی استانداری اردبیل با اشاره به زلزله خیز بودن و نیز بروز حوادث غیر مترقبه بیشمار در کشورمان و وارد آمدن بیشترین خسارت به بخش کشاورزی استان بر اثر بلایای طبیعی افزود: به دلیل وجود پنج گسل قابل توجه در جغرافیای اردبیل، نباید خطر وقوع زلزله های مخرب در استان را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه بیمه محصولات کشاورزی جزو استانهای پیشتاز و برتر کشور محسوب می شود، بر فرهنگ سازی جهت نهادینه شدن بیش از پیش آن تأکید کرد.

رحمانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه جاری، به طور متوسط در هر ماه 19 نفر بر اثر تصادفات جاده ای در استان جان خود را از دست داده اند که رقم قابل قبولی نیست.

طرح استقبال ایمن از بهار در اردبیل اجرا می شود

وی همچنین از اجرای طرح آمادگی و مقابله با حوادث نوروزی در قالب استقبال ایمن از بهار در این استان خبر داد و ابراز داشت: این طرح در راستای تحقق ماده شش قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در استان اردبیل اجرا خواهد شد.



وی با تاکید بر لزوم حفظ آمادگی در ایام تعطیلات نوروزی برای مقابله با حوادث طبیعی احتمالی خاطر نشان کرد: جلوگیری از بروز بحران ناشی از افزایش ناگهانی مسافرتهای نوروزی و ارتقا آگاهی و آمادگی عمومی جامعه در مقابله با سوانح غیر مترقبه از مهمترین اهداف این طرح است.