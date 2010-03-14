اعتراف کوشنر به کار دشوار غرب برای دستیابی به توافق علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "برنار کوشنر" اقرار کرد غرب امکان دستیابی به یک توافق جامع درباره اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود را حداقل تا سه ماه دیگر ندارد.

کوشنر با اشاره به حمایت کشورش از اعمال فشار به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز آن اذعان کرد که حمایت چین و روسیه از تهران مانعی برای اجماع شورای امنیت در صدور قطعنامه دیگری علیه کشورمان می شود.

وی که پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فنلاند و در جمع خبرنگاران سخن می گفت مدعی شد که اگر غرب در دستیابی به این توافق ناکام بماند، اتحادیه اروپا باید راهی جداگانه را برای فشار به ایران در پیش بگیرد. این در حالی است که پیش از کوشنر همتای فنلاندی وی نیز از لزوم یکجانبه گرایی توسط اروپا در قبال ایران سخن گفته بود.

وزیر امور خارجه فرانسه در این رابطه گفت : ما درباره مذاکره صحبت می کنیم و در پی دستیابی به توافق در این مذاکرات هستیم، اما در همین زمان نیز به تحریمها فکر می کنیم. کوشنر همچنین درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران افزود: من مطمئن نیستم که تا پیش از ماه ژوئن بتوانیم به چنین امکانی دست یابیم.

خاطرنشان می شود که روز گذشته"الکساندر استاب" وزیر امور خارجه فنلاند مدعی شد که غرب می تواند چین و روسیه را برای اعمال فشار بر ایران و تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت متقاعد کند.