نمایندگان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دور چهارم رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تیم دانشگاه آزاد یک با نتیجه 2 بر صفر مقابل اندونزی صاحب برتری شد. بانک کشاورزی نیز با نتیجه 2 بر یک از سد قزاقستان گذشت. بدین ترتیب و در پایان دیدارهای روز دوم مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تیم‌های دانشگاه آزاد یک و بانک کشاورزی به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود کردند. ضمن اینکه تیم‌های اندونزی و قزاقستان نیز برگزار کننده دیدار رده بندی خواهند بود.

همچنین در چارچوب این رقابت‌ها تیم‌های ارتعاشات صنعتی و دانشگاه آزاد 2 برای تعیین تیم‌های پنجم و ششم به مصاف هم می‌روند، ضمن اینکه دیدار تیم‌های تایلند و قزاقستان 2 نیز تعیین کننده تیم‌های رده‌های هفتم و هشتم خواهد بود.