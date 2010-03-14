نمایندگان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دور چهارم رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تیم دانشگاه آزاد یک با نتیجه 2 بر صفر مقابل اندونزی صاحب برتری شد. بانک کشاورزی نیز با نتیجه 2 بر یک از سد قزاقستان گذشت. بدین ترتیب و در پایان دیدارهای روز دوم مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تیمهای دانشگاه آزاد یک و بانک کشاورزی به مرحله نهایی این رقابتها صعود کردند. ضمن اینکه تیمهای اندونزی و قزاقستان نیز برگزار کننده دیدار رده بندی خواهند بود.
همچنین در چارچوب این رقابتها تیمهای ارتعاشات صنعتی و دانشگاه آزاد 2 برای تعیین تیمهای پنجم و ششم به مصاف هم میروند، ضمن اینکه دیدار تیمهای تایلند و قزاقستان 2 نیز تعیین کننده تیمهای ردههای هفتم و هشتم خواهد بود.
دیدارهای پایانی دومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد. برای این دوره از رقابتها 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
نظر شما