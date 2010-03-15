سفر اتباع جمهوری آذربایجان به اردبیل افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: تحقق این مهم فرصتی برای معرفی بیش از پیش قابلیتها و جایگاه ارزشمند استان اردبیل است.

وی تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان را یادآور شد و افزود: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی مطلوب بین دستگاه های ذیربط و بسترسازی برای میزبانی شایسته از مهمانان نوروزی تشکیل و از 25 اسفندماه جاری با استقرار در جنت سرای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان تصریح کرد: افتتاح نگارخانه خطایی، آغاز فعالیت دبیرخانه دائمی بنیاد هنر و تمدن شیعی و مکتب اردبیل، تشکیل ستادهای شهرستانی تسهیلات سفرهای نوروزی و تشکیل جلسه مکتب اردبیل از جمله این اقدامات است.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری مردم استان اردبیل، پذیرش و میزبانی از مهمانان و گردشگران نوروزی که به این استان سفر می کنند در حد کاملا مطلوبی انجام شود تا در آینده شاهد افزایش گردشگران و رشد این صنعت در استان باشیم.

حقیقت پور همچنین با انتقاد از افزایش نخاله های ساختمانی در مجاورت جاده های اصلی استان از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای راه اندازی مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین در محور اردبیل نیز خبر داد و ابراز داشت: برای رفاه حال شهروندان و گردشگران، به زودی فعالیت این مراکز در محورهای مختلف استان توسعه خواهد یافت.

در این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل طی سخنانی با اشاره به ساماندهی امکانات سکونتی سازمان آموزش و پرورش برای مهمانان نوروزی اظهار داشت: تعدادی از مساجد و نانواییها نیز طی تعطیلات نوروزی به صورت شبانه روزی به مسافران و گردشگران خدمات ارائه خواهند کرد.

بهروز ندایی با بیان اینکه اعضا ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با حضور دوره ای در برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز اردبیل به ارائه گزارش خواهند پرداخت، خاطرنشان کرد: هم اکنون تعدادی سرویس بهداشتی سیار نیز تهیه و جهت استقرار در مکانهای مناسب در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفته است.

به گفته وی شماره تلفن 09669 ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم و گردشگران است.