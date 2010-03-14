اولتیماتوم سرخ پوشان معترض به نخست وزیر برای کناره گیری تا دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بیش از 100 هزار مخالف دولت تایلند خیابانهای شهر بانکوک پایتخت این کشور را به تسخیر خود در آورده اند.

این معترضان امروز یکشنبه طی بیانیه ای به نخست وزیر تایلند هشدار دادند که ضمن برکناری از این سمت، پارلمان را منحل و اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام کند.

معترضان در عین حال با تعیین اولتیماتومی یک روزه تهدید کرده اند در صورت بی اعتنایی دولت به خواسته آنان تا عصر روز دوشنبه، به ساختمانهای دولتی حمله کرده و نخست وزیر را از قدرت ساقط خواهند کرد.

این در حالی است که "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند از قبول خواسته معترضان خودداری و اعلام کرده است که حاضر به کناره گیری از سمت خود نیست.

بر این اساس حضور هزاران سرخ پوش طرفدار "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر پیشین تایلند سبب اختلال در زندگی و روند روزانه در بانکوک شده است. از سوی دیگر نخست وزیر تایلند سفر استرالیای خود را لغو کرده و در نطق تلویزیونی خود از مردم خواسته است از دست زدن به خشونت خودداری کنند.

در حال حاضر ارتش و قوای انتظامی تایلند در حالت آماده باش کامل به سر می برند و دولت برای مقابله با تظاهرات گسترده مخالفان خود 50 هزار نظامی را در خیابانها مستقر کرده است.