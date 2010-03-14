مهرام قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا عصر امروز با پیروزی 125 بر 79 تیم مهرام مقابل الجلای سوریه به پایان رسید تا نماینده کشورمان برای دومین بار متوالی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را بدست آورد و به عنوان نماینده اول این منطقه راهی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا شود.

همچنین در پایان سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا بعد از تیم‌های مهرام ایران و الجلای سوریه تیم‌های ذوب آهن اصفهان، الریاضی لبنان، هوپس لبنان و دهوک عراق عناوین سوم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

ضمن اینکه طبق قوانین کنفدراسیون بسکتبال آسیا مبنی بر معرفی چهار تیم برتر از چهار کشور مختلف برای حضور در مسابقات قهرمانی قاره کهن تیم‌های مهرام، الجلا سوریه، الریاضی لبنان و دهوک عراق سهمیه حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا را بدست آوردند. این رقابت‌ها اردیبهشت ماه سال آینده در قطر برگزار می شود.