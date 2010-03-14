احتمال شعله ور شدن شراره های انتفاضه سوم فلسطین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، ممکن است سرزمین فلسطین طی ساعات و روزهای آینده شاهد ظور انتفاضه سوم باشد، محله های بیت المقدس اشغالی برای دفاع از مقدسات اسلامی این شهر به حال آماده باش در آمده است.



همچنین درخواستهایی برای آمادگی طی سه روز آینده مطرح شده است، وقتی سنگهای سرزمین فلسطین از ظلم دشمن غاصب به ستوه آمده اند، حال مردمی که در این سرزمین مقدس زندگی می کنند، چگونه است؟



گروههای سیاسی و علمای دینی خواستار آمادگی کامل در قدس اشغالی طی روزهای آینده شده اند، زیرا قرار است روز دوشنبه کنیسه بزرگ یهودی به عنوان کنیسه الخراب یا هیکل کوچک در چند متری مسجد الاقصی مبارک توسط صهیونیستهای اشغالگر در یک اقدام تحریک آمیز افتتاح شود.



شیخ محمد احمد حسین مفتی قدس و سرزمین فلسطین، فلسطینی ها را به حمایت از مسجدالاقصی و نماز در آن به ویژه با توجه به خطرات واقعی که در حال حاضر اولین قبله مسلمانان را تهدید می کند، فرا خوانده است.



وی گفت : اشغالگران با یورش به مسجدالاقصی مبارک مانع حضور نمازگزاران فلسطینی می شوند و محدودیتهای شدیدی برای ورود آنها وضع کرده اند و همچنان به حفر تونل در زیر این مکان مقدس و بستن درهای آن ادامه می دهند.



وی هشدار داد : اقدامات و تجاوزات صهیونیستها خطر واقعی و عینی علیه مسجدالاقصی به شمار می رود، زیرا آنها تنها به ساخت شهرکهای صهیونیست نشین در قدس اشغالی و ضربه زدن به مقدسات آن از طریق ساخت دیوار نژاد پرستانه حائل بسنده نکرده اند.



مفتی قدس و سرزمین فلسطین تاکید کرد : اشغالگران دست شهرک نشینان را برای خرابکاری و ویرانگری در سرزمین فلسطین باز گذاشته اند و به آنها برای افتتاح کنیسه ای که کنیسه الخراب نامیده می شود در نزدیک مسجدالاقصی مبرک و در سرزمین اسلامی فلسطین کمک می کنند و هیچ اعتنایی به احساسات مسلمانان و حقوق و واکنشهای آنها ندارند.



شیخ احمد حسین پیش بینی کرد بر اساس آنچه رسانه ها از طرحهای پنهان بر ضد مسجدالاقصی خبر داده اند، طی روزهای آینده اقدامات خطرناکی بر ضد این مکان مقدس صورت خواهد گرفت.



این شخصیت دینی فلسطینی تصریح کرد اشغالگران با این کارها برای عبری کردن مناطق عربی و دینی و یهودی کردن آن و اشغال نهایی این مناطق برنامه ریزی می کنند.



وی از سران عرب که قرار است پایان ماه جاری میلادی در لیبی گردهم آیند خواست مسئله قدس و فلسطین را در صدر اولویتهای خود قرار دهند.



از سوی دیگر جنبش فتح از همه فلسطینی ها به ویژه ساکنان کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 خواست به صورت دسته جمعی به سوی مسجدالاقصی حرکت کنند و این مکان مقدس را در برابر طرحهای اسرائیلی مورد حمایت قرار دهند.



از سوی دیگر، صهیونیستها تصمیم به تمدید محاصره کامل کرانه باختری تا سه شنبه این هفته گرفته اند، اشغالگران قدس از خشم گسترده فلسطینی ها به وحشت افتاده اند.



پایگاه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل هشدارهایی درباره امکان بروز درگیریهایی در قدس اشغالی و مسجدالاقصی و مناطق متعددی در کرانه باختری وجود دارد و سازمانهای امنیتی این رژیم اشغالگر از بروز درگیریها در صورت افتتاح کنیسه الخراب یا هیکل صغیر در روز دوشنبه هراس دارند.



به گفته منابع فلسطینی، صحن های و اطراف مسجدالاقصی به سبب تدابیر سرسختانه نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل از نمازگزاران خالی است و اشغالگران همچنان به بستن درهای مسجدالاقصی به استثنای بابهای حطه، اسباط و سلسله ادامه می دهند.



در تحولی دیگر در همین زمینه پلیس رژیم صهیونیستی به چندین دستگاه اتوبوس حامل نمازگزاران فلسطینی که قصد عزیمت به سمت مسجدالاقصی برای ادای نماز در آن را داشتند، اجازه ورود به این شهر را ندادند.



صهیونیستها همچنین امروز یکشنبه و فردا دوشنبه ورود فلسطینی های زیر پنجاه سال را به مسجدالاقصی برای ادای نماز ممنوع اعلام کرده اند، همچنین هزاران پلیس و نیروی امنیتی صهیونیست در ورودیهای مسجدالاقصی و تمام ورودیهای منطقه قدیمی قدس اشغالی مستقر شده اند و ایستهای بازرسی و موانع نظامی متعددی نیز در این شهر ایجاد کرده اند.



تدابیر شدید اشغالگران قدس از وحشت و هراس آنها از احتمال وقوع انتفاضه جدید حکایت می کند که رسانه های صهیونیستی درباره آن هشدار داده اند.