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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۰۰

فضائلی:

تقویت کار رسانه ای واجب کفایی است

تقویت کار رسانه ای واجب کفایی است

یک کارشناس امور رسانه‌ها کار رسانه‌ای قوی در شرایط امروز که جنگ نرم در دستور کار دشمنان قرار گرفته است را یک واجب کفایی دانست و گفت: تاکید بر تقویت قوای خود از دستورات قرآن کریم بوده و در شرایط امروز این امر در حوزه رسانه بیشتر نمود پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضائلی در نشست بررسی عملکرد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در فرهنگسرای رسانه افزود: چنانچه بخواهیم عملکرد بی بی سی را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم علیرغم ادعای این رسانه مبنی بر بیطرف بودن و مستقل بودنش کاملاً جانبدارانه عمل کرده و به لحاظ مالی نیز کاملاً به دولت انگلستان وابسته است.

وی با اعلام اینکه دولت انگلستان مصوبه‌ای را دارد که بر اساس آن هر ساله هر انگلیسی موظف است 11 پوند به بی بی سی بدهد گفت: مجموع این رقم معادل 8 میلیارد دلار می‌شود که برای هزینه‌های این رسانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
فضائلی شبکه بی بی سی را یک شرکت ثبت شده انگلیسی عنوان کرد و گفت: بودجه بی بی سی ورلد مستقیماً از سوی وزارت امور خارجه این کشور پرداخت شده و سرمایه اولیه بی بی سی فارسی حدود 22 میلیون دلار بود که از همین منبع تامین شد.
 
این کارشناس رسانه‌ای در رابطه با اینکه چرا بی بی سی فارسی توانست در فضای بعد از انتخابات تعدادی از مخاطبین ایرانی را جذب کند گفت: قوت این رسانه در گرو مجریان و خبرنگارانی که در ظاهر ما می‌بینیم نیست بلکه عقبه شبکه بی بی سی بسیار توانمند بوده و مرکز سیاستگذاری آن از سوی دولت انگلیس تقویت می‌شود.
 
وی تحکیم سیاستهای دولت انگلیس را از سوی این شبکه تلویزیونی بسیار ظریف و در عین حال جدی دانست و گفت: بی بی سی به گونه‌ای اخبار خود را منعکس می‌کند که برای مردم طرفدار بودن آن قابل درک نیست ولی باید این را بپذیریم که آنها طرفدار هستند و در این مسیر نیز جدی و قوی عمل می‌کنند.
 
فضائلی در ادامه در زمینه فیلترینگ بعضی از سایتها و همچنین اعمال محدودیت پارازیتی برای شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: از آنجا که ما می‌دانیم آنها پیامهایی را به کشور منتقل می‌کنند که با منافع ملی ما سازگاری ندارد بازگذاشتن دست آنها صحیح نبوده و در واقع این محدودیت به جهت قرنطینه کردن فضای رسانه‌ای کشور انجام می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید امکان حضور چنان رسانه‌ هایی را در برخی از دوره‌ها بدهیم گفت: برخی از اوقات اقدامات رسانه‌ای دشمنان آسیبی جدی بر این کشور محسوب می‌شود و در عین حال صدای آنان نیز چندان جذابیت ندارد در این شرایط آزاد گذاشتن چنین اطلاع‌رسانیهایی با مشکل مواجه نمی‌کند ولی در شرایطی که در داخل کشور هنوز راهکاری برای مقابله با سخن پراکنی این رسانه‌ها نداشته باشیم لاجرم باید از فیلترینگ و محدودیتهای پارازیتی برای آنان استفاده کنیم.
 
وی در عین حال تصریح کرد: علاوه بر این عوامل، مدیران کشور برای پیدا کردن راهکاری جهت مقابله با سخن پراکنی رسانه‌های دشمن فرصت می‌خواهند خود را پیدا کنند و این فرصت طبیعتاً با ایجاد محدودیت برای رسانه‌هایی مثل بی بی سی ایجاد می‌شود.
 
مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر در جامعه غربی به اندازه کافی آزادی بیان دیده می‌شود به خاطر این است که آنقدر صدا هست که صداهای دیگر تهدیدی محسوب نمی‌شود گفت: هر زمان آن کشورها نیز احساس کنند صدایی برایشان تهدیدی ایجاد می‌کند و بر صدای رسانه‌های خودشان غلبه دارد قطعاً آنها را تحت فشار گذاشته و بلندگوی آنها را قطع می‌کنند.
 
در ادامه این نشست نبوی از کارشناسان رسانه گفت: بی بی سی یک رسانه مطلقاً بیطرف نیست اما طرفداری خود را کتمان می‌کند و به گونه‌ای طرفداری خود از دولت انگلیس را پی می‌گیرد که ذهن مخاطب را به خود معطوف کرده و نسبتاً قابل اعتماد جلوه می‌کند.
 
وی افزود: جامعه ایرانی در چندین سال اخیر نشان داده است که کاملاً جامعه‌ای خلاق و پویاست ولی شبه روشنفکران منفعل در مقابل فرهنگ غربی تخم انفعال را در کشور کاشتند.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید از آگاهی مردم بترسید گفت: صدا وسیما باید سخنان موافقین و مخالفین را یکسان به گوش مردم برساند.
 
وی هنر شبکه بی بی سی را سخن گفتن با مخالفان خود عنوان کرد و گفت: خبرنگاران این رسانه از اینکه در مقابل یک مخالف قرار بگیرند و با او گفتگو کنند واهمه‌ای ندارند و همین برگ برنده‌ای برای شبکه بی بی سی فارسی محسوب می‌شود.
 
نبوی در ادامه با بیان تجربه ممنوعیت داشتن ویدئو گفت: ممنوعیت یک پدیده فرهنگی به مرگ آن منجر نمی‌شود و در حقیقت وقتی یک پدیده فرهنگی را ممنوع اعلام می‌کنیم در حقیقت می‌خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم نه اینکه آن را حل کنیم.
کد مطلب 1051742

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