به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند روز از انتصاب او بیشتر نمی‌‌گذرد، روز گذشته، 23 اسفند در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه "خیالی نگاران" در موزه هنرهای معاصر در جمع خبرنگاران حضور یافت.

او در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد ادامه برنامه‌های قبلی معاونت هنری گفت: رئوس برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه هنر انجام گرفته است، همسو با سیاست‌گذاری‌های کلی دولت‌های نهم و دهم است و هیچگونه تغییر بنیادی در سیاست‌های کلان حوزه هنر انجام نمی‌شود.

شاه آبادی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که در مورد شایعاتی مبنی بر عدم همکاری با معاونت‌های زیرمجموعه این نهاد سوال کرده بود، عنوان کرد: از کسانی که در این عرصه حضور دارند، استفاده می‌شود و مطمئن باشید بهترین و بالاترین بهره را از مدیران فعلی که خدوم‌ترین مدیران حوزه هنر در سال‌های گذشته بوده‌‌اند و برای تک تک آنها احترام و ارزش قائل هستم، خواهیم برد.

او افزود: مجموعه معاونت هنری در دوره جدید قطعا از این خدمات عزیزان به نحو مطلوب و با رضایت، میل و علاقه آنها استفاده می‌کند.