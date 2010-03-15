محور ترانزیتی چابهار - میلک سال آینده به بهره برداری می رسد

عبدالجلیل شهنوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات اجرایی محور ترانزیتی چابهار میلک در سال 1371 آغاز شد و تا سال 1384 حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
مدیرکل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه ملی که 860 کیلومتر طول دارد و در قالب 17 قطعه است در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .
وی اعلام کرد: تاکنون بیش از 500 میلیارد تومان برای این پروژه ملی هزینه شده است.
محور ترانزیتی چابهار - میلک 120کیلومتر از مسیر فعلی کوتاهتر است که به گفته مسئولان با بهره برداری از این محور برای بیش از 61 هزار نفر بطور مستقیم شغل ایجاد خواهد شد .
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