محور ترانزیتی چابهار - میلک سال آینده به بهره برداری می رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان با اعلام پیشرفت فیزیکی 90 درصدی محور ترانزیتی چابهار - میلک، از بهره برداری این محور در سال آینده خبر داد.