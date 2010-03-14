پنجمین گل اماراتی عنایتی به ثمر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات، عصر امروز تیم فوتبال الامارات در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف الجزیره رفت و در حالی که از وجود غلامرضا عنایتی و جواد کاظمیان در ترکیب اصلی خود بهره می برد با نتیجه 3 بر2 تن به شکست داد.

برای الجزیره در این بازی تونی (9 و 66 - پنالتی) و سلطان برغش المنهالی (80) گلزنی کردند و گل‌های تیم الامارات را نیز غلامرضا عنایتی (35 - پنالتی) و کریم کرکار (45) به ثمر رساندند. این پنجمین گل عنایتی در فصل جاری لیگ برتر امارات بود. او در نیم فصل دوم این رقابت‌ها به عضویت تیم الامارات درآمد.

الجزیره با برتری مقابل الامارات 39 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر امارات استحکام بخشید، یاران عنایتی نیز با 13 امتیاز در رده یازدهم جدول باقی ماند.