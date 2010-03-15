نیم درصد بودجه خرید آثاری هنری تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد در مراسم افتتاح نمایشگاه "خیالی نگاران" که عصر روز یکشنبه 23 اسفند در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در مورد عدم تصویب اختصاص نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی به خرید آثار هنرهای تجسمی خبر داد و گفت: شب گذشته، در مجلس شورای اسلامی طرح اختصاص نیم درصد اعتبارات عمرانی برای خرید آثار هنرهای تجسمی مطرح شد و باید از نمایندگانی که از این مضوع دفاع کردند، تشکر کنیم اما این طرح به تصویب نرسید.

وی با بیان اینکه عدم تصویب این بودجه باعث می‌شود معضلاتی که در این زمینه وجود داشته است، سال آینده نیز گریبانگیر هنرهای تجسمی شود، از تلاش‌های محمد حسین ایمانی خوشخو به عنوان معاونت معاون سابق هنری تشکر کرد: شش سال تلاش جناب ایمانی در تمام عرصه‌های هنری مشهود است.

شاه آبادی سپس برگزاری این نمایشگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای را نشان از وسعت برنامه‌های تجسمی کشور دانست: اینکه در پایان سال 88 همچنان فعالیت‌هایی در حوزه تجسمی انجام می‌شود نشان از وسعت عملکرد این حوزه است.

معاون هنری وزارت ارشاد در بخش دیگری از این مراسم در مورد توجه به نقاشی قهوه خانه‌ای توضیح داد: از کسانی که این هنر و رشته را سرزنده نگه داشته‌اند، تشکر می‌کنم. معاونت هنری عهده‌دار همه رشته‌های هنری کشور به جز سینما است و باید به طور یکسان به آنها توجه کند اما هنرهایی این‌چنینی که نماد سنت و فرهنگ ما هستند، جایگاه ویژه‌ای دارند.

شاه آبادی خطاب به هنرمندان گفت: پیشکسوتان، هنرمندان و دانشجویان بدانید که این حوزه مربوط به شماست و شما باید آن را سرپا نگه دارید تا آثار هنرهای تجسمی را به جامعه عرضه کنید.

وی در مورد نقش نگارخانه‌ها عنوان کرد: نگارخانه‌ها ماوایی برای هنردوستان به حساب می‌آیند ، برای همین فعالان این عرصه شایسته حمایت بیشتر هستند.

همچنین محمود شالویی، مدیر تجسمی وزارت ارشاد و رئیس موزه هنرهای معاصر به برپایی این نمایشگاه اشاره کرد: فرصت مناسبی فراهم شد تا در واپسین روزهای سال 88 درحالی به استقبال بهار برویم که موزه هنرهای معاصر میزبان نقاشی‌های قهوه خانه‌ای است. آثار متنوعی که کمتر به این شکل و شمایل دیده شده‌اند، برای نخستین بار در این نمایشگاه عرضه شده‌اند.

وی در مورد حضور شاه آبادی در سمت معاونت هنری ابراز داشت: افتتاح این نمایشگاه مقارن با حضور آقای شاه آبادی شده است. ایشان دو ویژگی ممتاز دارند. اول اینکه حکم خود را در امامزاده صالح (ع) دریافت کرده‌اند و دیگر اینکه اولین روزهای کاریشان مقارن با نمایشگاه خیالی نگاران بود.

شالویی ضمن تقدیر از خدمات معاون سابق هنری از حمایت بیشتر نسبت به نقاشی قهوه خانه‌ای خبر داد: این نمایشگاه آغازی است برای این‌که اگر نقاشی قهوه‌خانه‌ای رو به افول می‌رفت، احیا شود و در سال آینده شاهد احیای آن خواهیم بود.

مدیر امور تجسمی در مورد چگونگی احیای نقاشی قهوه خانه‌ای گفت: در آغاز سال 89 آموزشگاه نقاشی قهوه خانه‌ای از سوی مرکز هنرهای تجسمی دایر می‌شود و امیدواریم با این اقدام خدمتی شایسته به هنرهای ملی ایران انجام دهیم که ریشه در اعتقدات ما دارد.

نمایشگاه خیالی نگاران تا 15 اردیبهشت در موزه هنرهای معاصر ایران برپا است.