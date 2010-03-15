29 میلیارد تومان سرمایه در گردش به تعاونیهای پایتخت رسید

محمود حیدری در گفتگو با مهر درباره وضعیت پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزای تعاونی از محل اعتباراتی که بانکها برای پرداخت به بنگاههای زودبازده در سالجاری اختصاص داده اند، گفت: استان تهران سالجاری در قالب طرحهای تعاونی اشتغالزا، 8 میلیارد و 250 میلیون تومان از بانکها تسهیلات دریافت کرد.

مدیرکل تعاون استان تهران اظهار داشت: از این طریق طرحهای واجد شرایط تعاونی بعد از شناسایی به بانکها برای طی مراحل بعدی کار و دریافت تسهیلات معرفی شده اند که با بررسی های صورت گرفته در بانکها، امیدواریم این طرحها منجر به قرارداد شود.

حیدری افزود: همچنین مبلغ 29 میلیارد تومان از منابع بانکی در 3 بانک عامل سپه، ملی و صادرات تسهیلات سرمایه در گردش برای بخش تعاون در سالجاری اختصاص پیدا کرد که از این طریق کلیه متقاضیانی که از تعاونیها در گرایشهای مختلف بوده اند، پس از بررسی و تایید صلاحیت دریافت به بانکها معرفی شده اند.

وی ادامه داد: معرفی تعاونیهایی که بتوانند از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کنند با توجه به سهمیه مشخص شده بوده است که هم اکنون تعدادی از طرحها نیز موفق به اخذ تسهیلات سرمایه در گردش شده اند.

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: در بخش کمکهای فنی و اعتباری بانک توسعه تعاون و با معرفی ادارات کل تعاون استانها، در سالجاری مجموعا 2 میلیارد تومان تسهیلات در سطح استان تهران معرفی شده است و با معرفی به شعبات بانک این اعتبارات اختصاص یافته است.

به گفته حیدری، این تسهیلات مربوط به مانده اعتبارات سالهای 85 تا 87 بوده که مجموعا 2 میلیارد و 670 میلیون تومان بود که عمدتا پرونده های دولتی بوده است. البته پرونده های جدید نیز در این زمینه برررسی شده است، به صورت کلی مجموعا از منابع داخلی بانک توسعه تعاون در شعبات مختلف و با توجه به میانگینی که فعالیت تعاونیها داشت تا آخر سال87 حدود 35 میلیارد تومان در اختیار تعاونیهای استان تهران برای تقویت بنیه مالی و توسعه فعالیتهای آنها قرار گرفت.