اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدارهای تدارکاتی این تیم برابر تیم فوتبال نوجوانان ارمنستان گفت: بازیکنانم در این دیدارها خصوصا مسابقه دوم عملکرد فوق العاده ای داشته و توانستند ضمن کسب نتیجه قابل قبول، بازی زیبا و تاکتیکی را از خود به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: ارمنستانی‌ها در این بازی‌ها بسیار فیزیکی بازی کردند ولی بازیکنان تیم ایران با اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی توانستند به پیروزی دست یابند. همچنین آنها در این بازی‌ مسائل زیادی را یاد گرفتند و یکی از آنها چگونه بازی کردن مقابل تیم‌هایی بود که دفاع فشرده ای دارند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال با بیان اینکه مسئولان تیم ارمنستان از تیم ایران دعوت کرده اند تا مردادماه سال آینده برای برگزاری 2 دیدار دوستانه به این کشور سفر کنند، افزود: ‌قطعا بازی با تیم‌های اروپایی تجربه بسیار خوبی برای ما پیش از حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا خواهد بود.

محمدی در پایان گفت: ما سال بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم زیرا در 14 بازی بین المللی که انجام دادیم، 12 پیروزی، 2 مساوی، 38 گل زده و 8 گل خورده در کارنامه تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان ثبت شد.

شاگردان اکبر محمدی خود را برای حضور در مسابقات مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا آماده می کنند، رقابت‌هایی که طی روزهای دهم تا بیست و پنجم آبانماه (دوم تا هفدهم نوامبر سال 2010) برگزار می شود اما AFC هنوز بصورت رسمی میزبان این مسابقات را معرفی نکرده است.