تاکید حزب الله بر آمادگی کامل برای شرکت در انتخابات محلی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بر آمادگی این جنبش برای انتخابات شهرداریها و دهداریها صرف نظر از قانونی که این انتخابات بر اساس آن برگزار می شود، تاکید کرد.



صفی الدین خاطر نشان کرد : انتخابات آتی، نمونه زیبا از وحدت و شایستگی جامعه مقاومت خواهد بود.



وی گفت : آمادگی حزب الله برای انتخابات آتی در اساس مبتنی بر شناخت ما از مردم و تجارب، وحدت و فرهنگ و همبستگی ما با مردم عزیز در تمام مناطق و شهرها و روستاها است، هدف حزب الله از شرکت در انتخابات آینده خدمت به مردم و ارائه نمونه زیبایی از وحدت، و شایستگی و قدرت جامعه مقاومت است.