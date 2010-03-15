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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم مارس سال 2010 میلادی.

- هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* فولاد خوزستان - صنعت مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* استقلال تهران - پاس همدان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

- دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش امروز طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
* دانشگاه آزاد یک - بانک کشاورزی
* اندونزی - قزاقستان

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های فوتبال آتلتیکومادرید و اوساسونا به پایان می رسد.

- هفته سی‌ام رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لیورپول و پورتسموث به پایان می رسد.

کد مطلب 1051759

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