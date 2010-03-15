دولت موظف به معرفی متولی اشتغال است

ولی الله داودآبادی در گفتگو با مهر در خصوص تصمیم اخیر شورای عالی اشتغال در زمینه اقدامات ویژه دستگاهها در ایجاد اشتغال و آنچه که از سوی وزیر کار در مورد بخش تعاون مطرح شده است، گفت: با توجه به اینکه تصمیمات اعلام شده توسط وزیر کار واکنش هایی را توسط مسئولان ارشد وزارت تعاون به همراه داشته است، ولی واقعیت این است که مردم سالیان متمادی است که فکر می کنند وزارت کار باید برای آنها اشتغال ایجاد کند.

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان با بیان اینکه بر اساس قانون جویندگان کار و افراد بیکار نمی توانند به وزارت کار بروند و از آنها انتظار شغل داشته باشند، اظهار داشت: در دهه های گذشته وزارت کار اداره ای داشت تحت عنوان اداره کاریابی که بر اساس تقاضاهای شغلی مردم و همچنین نیازهای شغلی بنگاهها و واحدهای تولیدی، فعالیت پیدا کردن شغل را برای مردم انجام می داد.

داودآبادی با تاکید بر این نکته که حتی این اقدام سابق وزارت کار نیز جزو وظایف آن وزارتخانه نبوده است و در قوانین نیست، ادامه داد: ولی این مسئله به این معنی نیست که دولت در این زمینه وظیفه ای ندارد و نباید به دنبال متولی اشتغال در کشور بگردیم، به هر حال یک دستگاهی باید مسئولیت اشتغالزایی مردم را بپذیرد و در برابر عملکرد این بخش پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: البته ذکر این نکته هم الزامی است که فقط در زمان بحران اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری است که ما به دنبال دستگاه متولی و پاسخگو می گردیم وگرنه در زمان رونق اشتغال و پایین بودن نرخ بیکاری نیازی به این حرفها نیست.

این مقام کارفرمایی بیان داشت: باید بررسی شود که مجموعه دستگاهها و دولت چقدر اشتغالزایی و برنامه های توسعه کسب و کار را در برنامه های خود لحاظ می کنند و برای آن برنامه دارند. اصلا مشخص کنند که اشتغال اولویت چندم آنها است.

به گفته داودآبادی، با توجه به اینکه هم اکنون از وزارتخانه های تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی و کشاورزی به دلیل ماهیت کاری آنها انتظار بیشتری در اشتغالزایی می رود، شاهد تلاشهای آنها نیز در این زمینه هستیم که می توان به صدور موافقت اصولی های فراوان از سوی وزارت صنایع با هدف توسعه کسب و کار و اشتغالزایی اشاره کرد.

عضو شورای عالی کار گفت: حال اینکه در شرایط فعلی بنگاهها و بسیاری از کارخانجات در حال رکود به سر می برند و برخی نیز اظهار می کنند که به دنبال مشتری برای واگذاری و فروش کارخانه ها هستند، مسئله دیگری است که متاسفانه تعدیل نیروی کار و رکود بازار کار و اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه سالهای متمادی است که صنایع برای ماندن در کورس رقابت با تولیدکنندگان رقیب در پایین آوردن کیفیت کار به دلیل از دست ندادن سهم فروش و متعاقب آن کاهش قیمتها، مسابقه گذاشته اند، افزود: از یک منظر برای اشتغالزایی به تولید کنندگان ماکارونی مجوز داده می شود و از سویی نیز می بینیم که به دلیل تولید بیش از نیاز بازار، آنها به روشهای مختلفی برای فروش متوسل می شوند و نتیجه کاهش کیفیت کار، رکود و افت اشتغالزایی است.

داودآبادی تاکید کرد: حال باید توسط وزارت کار و انجمن ها بررسی شود که ایجاد اشتغال چقدر اهمیت دارد و تا چه حد منطقی است که موافقت اصولی برای تولید صادر شود. نقدینگی مورد نیاز کارخانجات چگونه باید تامین شود و برای افزایش کیفیت تولیدات واحدها چه اقداماتی باید صورت گیرد.