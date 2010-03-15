80 تیم گشت کنترل ترافیک جاده های مواصلاتی را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ اردوان قاسمی در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران، از افزایش مسافرتهای نوروزی در تعطیلات نوروز سال 89 خبر داد و اظهار داشت: امسال با توجه به ویژگیها و جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان ما شاهد حجم زیادی از مسافرت به استان خواهیم بود و به همین منظور پلیس راه با تجهیز تمام امکانات و ارتقاء منابع خود از 26 اسفند ماه تا 15 فروردین طرح نوروزی را به منظور اجرای مقررات رانندگی و کاهش تصادفات جاده ای اجرا خواهد کرد.

فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان افزود: در این طرح 80 تیم به صورت محسوس و نامحسوس کنترل دو هزار و 500 کیلومتر از محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان را با بهره گیری از 50 دوربین سرعت سنج بر عهده دارند .

وی تأکید کرد: پلیس راه استان امسال تمام انرژی خود را برای برخورد با رانندگان خاطی بکار خواهد بست چرا که 90 درصد از رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند و فقط 10 درصد به توصیه ها پلیس و قوانین توجه نمی کنند .

قاسمی تصریح کرد: امسال فرماندهی پلیس راه با اعزام تیمهایی در قالب مسافر ناوگان مسافربری را کنترل خواهد کرد و مأموران پلیس راه با کسانی که خودروی آن ها بیمه شخص ثالث و معاینه فنی نداشته باشد برابر قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال شاهد افزایش بار ترافیکی در جاده های مواصلاتی خواهیم بود از کسانی که قصد سفر دارند خواسته می شود با برنامه ریزی قبلی و به حوصله و صبر سفر کنند چرا که عجله در زود رسیدن باعث تصادف می شود.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی در این ایام گفت: همشهریان و هم استانی ها می توانند از طریق شماره تلفنهای 2188270 و 4522502 از ترافیک جاده ها و راه های مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان مطلع شوند.