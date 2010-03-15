روستاییان ساکن در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان دفترچه ویژه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزنشینان با این دفترچه ها می توانند تا سقف سه میلیون تومان کالا و اقلام مجاز تجاری وارد کشور کنند .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر دو معبر مرزی در مرز گمشاد زابل و میرجاوه زاهدان برای سهولت داد و ستد های مرز ایجاد شده و بازگشایی سه معبر دیگر در جنوب استان هم در دستور کار است .

وی با اشاره به رضایت مرزنشینان از این طرح تأکید کرد: با ساماندهی کامل مرز و گسترش تجارت قانونمند، مرزنشینان با امنیت و آسودگی خاطر به دور از برخی مخاطرات به امر تجارت و کسب و کار می پردازند که نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی مردم و توسعه استان خواهد داشت .

آزاد با اشاره به حوادث و رویدادهای سال 1388 خاطرنشان کرد: حضور حماسی و گسترده مردم در راهپیمایی نهم دی، 22 بهمن و پیشرفتهای علمی در عرصه های مختلف از موفقیتهای این سال است .

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اعلام اینکه درصد بهره برداری از طرحها و پروژه ها امسال نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: طرحهای عظیم و کلان تصفیه خانه زاهدان، نیروگاه چابهار، سد های سارادان و گلوگاه آماده بهره برداری است و اولویت فعلی ما اتمام طرحهای نیمه تمام است.