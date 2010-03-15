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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۸

روستاییان ساکن در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان دفترچه ویژه دریافت می کنند

روستاییان ساکن در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان دفترچه ویژه دریافت می کنند

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با هدف ساماندهی مرز و بهبود معیشت مرزنشینان، برای روستاییان ساکن در مناطق مرزی استان دفترچه ویژه صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزنشینان با این دفترچه ها می توانند تا سقف سه میلیون تومان کالا و اقلام مجاز تجاری وارد کشور کنند .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر دو معبر مرزی در مرز گمشاد زابل و میرجاوه زاهدان برای سهولت داد و ستد های مرز ایجاد شده و بازگشایی سه معبر دیگر در جنوب استان هم در دستور کار است .

وی با اشاره به رضایت مرزنشینان از این طرح تأکید کرد: با ساماندهی کامل مرز و گسترش تجارت قانونمند، مرزنشینان با امنیت و آسودگی خاطر به دور از برخی مخاطرات به امر تجارت و کسب و کار می پردازند که نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی مردم و توسعه استان خواهد داشت .

آزاد با اشاره به حوادث و رویدادهای سال 1388 خاطرنشان کرد: حضور حماسی و گسترده مردم در راهپیمایی نهم دی، 22 بهمن و پیشرفتهای علمی در عرصه های مختلف از موفقیتهای این سال است .

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اعلام اینکه درصد بهره برداری از طرحها و پروژه ها امسال نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: طرحهای عظیم و کلان تصفیه خانه زاهدان، نیروگاه چابهار، سد های سارادان و گلوگاه آماده بهره برداری است و اولویت فعلی ما اتمام طرحهای نیمه تمام است.

کد مطلب 1051770

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