کنترل مرزها امنیت پایدار ایجاد می کند/ بخشی از ناامنی های داخلی وارداتی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین ذوالفقاری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: بخشی از ناامنی ها در کشور وارداتی است و بر اساس سندهای محکمی که به دست آمده رژیم غاصب صهیونیستی در بعضی از موراد دخالت مستقیم داشته و خرابکاران را مورد حمایت قرار داده است.

وی ادامه داد: نبود کنترل و نظارت لازم بر مرزهای کشور به هیچ عنوان پذیرفته نیست و نیروی انتظامی در راستای رسالت اصلی خود که همان برقراری امنیت در کشور است با اجرای طرح کنترل و نظارت بیشتر برمرزهای کشور زمینه های ایجاد امنیت و نهادینه کردن این مهم در جامعه را فراهم کرده است.

فرمانده مرزبانی کشور عنوان کرد: بحث امنیت و ایجاد آن در قالب پروژه و مدت زمان مشخص عملی نیست زیرا ایجاد امنیت نیازمند زیرساختها و پارامترهای مختلفی است که همه دستگاه های دولتی و در راس آنها خود مردم در نهادینه کردن هرچه بیشتر آن نقش موثری ایفا می کنند.

ذوالفقاری عنوان کرد: بحث کنترل در مرزهای کشور فقط در حوزه مقابله با ورود غیرمجار کالا و مشروبات الکلی نیست بلکه باید به گونه ای عمل کرد که در مقابله با ورود افراد غیرمجاز نیز اقدام شود زیرا بعضی از افراد و گروه های سودجو از این فرصت برای رسیدن به اهداف شوم و برنامه های خرابکارانه خود استفاده می کنند .

وی در ادامه با اشاره به محورهای اساسی کنترل و نظارت نیروی مرزبانی بر مرزهای کشور بیان داشت: نهادینه کردن طرح کنترل بر مرزها در مرحله نخست نیازمند داشتن نیروی مرزبانی آماده و مطلع از موضوع است که خوشبختانه این مهم در طول چند سال اخیر به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانده مرزبانی کشور افزود: ایجاد موانع سخت افزاری و افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیز دو محور و نیاز دیگر برای نهادینه کردن این مهم در مرزهای کشور به شمار می روند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: مردم و همکاری و تعامل بیشتر با آنها از دیگر مولفه های اصلی در تامین امنیت در مرزهاست و با توجه به اینکه مردم خود در محل زندگی می کنند باید از حضور و همکاری آنها با ارتباط و تعامل بهتر استفاده کرد.

وی یادآور شد: تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و تعامل با آنها از دیگر مولفه های نهادینه کردن امنیت به شمار می رود که این مهم در حال حاضر در بعضی از کشورها و طرفهای مقابل رعایت می شود ولی متاسفانه در برخی دیگر از طرفهای مقابل همکاری ضعیف است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: ایجاد و راه اندازی فرمانده مرزبانی در استان کردستان زمینه های نهادینه کردن هرچه بیشتر فعالیتهای کنترلی را افزایش دهد.

در پایان این مراسم که با حضور استاندار کردستان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، عزت الله رشیدیان به عنوان اولین فرمانده مرزبانی استان کردستان معرفی شد.