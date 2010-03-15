شهرداری ساری در جمع آوری دست فروشان با جدیت عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی یکشنبه شب در آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن علنی شورا افزود: متاسفانه علیرغم اینکه شهردار مرکز استان از اجرای طرح ساماندهی سد معبر و برخورد با صنوف آلوده در ایام عید خبر داده بود هیچ اقدامی از سوی مسئولین شهری صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون دستفروشان در خیابانهای مرکزی شهر نظیر انقلاب و قارن از پیاده روها تجاوز کرده و با بساط در وسط خیابان سبب کندی آمد و شد خودروها برای ایاب و ذهاب مردم شده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه اصناف مرکز استان از این اقدام دستفروشان به شدت عصبانی هستند، تصریح کرد: باید سامانه صحیح و دقیق جمع آوری و ساماندهی دستفروشان در شهر ساری طراحی و شهرداری نسبت به اجرای دقیق آن جدیت داشته باشد.

محمد دامادی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز با انتقاد از اینکه شهرداری ساری در آستانه سال نو هیچ اقدامی برای زیباسازی معابر و خیابان های سطح شهر نکرده است، اظهار داشت: این نهاد باید در ایام نوروز مکان امنی را برای تفرج و اسکان گردشگران در پارکها و تفرجگاه ها فراهم نماید.

به گزارش مهر، علیرغم پایان یافتن آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در سال 88 بودجه 89 شهرداری ساری هنوز به تصویب اعضای شورای نرسیده است.