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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۶

310 گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

310 گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری بیش از 310 گفتمان دینی در طول سال جاری در این استان خبر داد.

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این گفتمانها در مرکز استان سیستان و بلوچستان و 10 شهرستان تابعه برگزار شد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: اهداف برگزاری این گفتمانها، اعتلای فرهنگی جامعه جوان کشور، ارتباط دو سویه با جوانان، مداخله هدفمند، آگاهانه و سنجیده، ایجاد ارتباط چهره بهچهره به عنوان عاملی ثمربخش در امر تبلیغ، رفع شبهات فکری و اعتقادی جوانان و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی است .

وی گفت: این گفتمانهای دینی با حمایت و ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی در سطح مدارس، مساجد، دانشگاهها، ادارات و ارگانهای متقاضی با موضوعاتی چون عفاف و حجاب، عبرتهای عاشورا، عرفانهای انحرافی و آسیبهای اجتماعی، دهه فجر، اهمیت ولایت فقیه و جایگاه آن در جامعه، وحدت، استکبار ستیزی و اعتکاف در سطح استان برگزار شده است.

زارعی افزود: در این گفتمانهای برگزار شده سعی بر آن بوده تا جلسات توسط خود مخاطبین اداره شود و اساتید نیز به عنوان ناظر جلسه وظیفه هدایت و جهت دادن به مباحث و پاسخگویی به سئوالات آنان را بر عهده داشته باشند.

کد مطلب 1051783

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