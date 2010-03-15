310 گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این گفتمانها در مرکز استان سیستان و بلوچستان و 10 شهرستان تابعه برگزار شد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: اهداف برگزاری این گفتمانها، اعتلای فرهنگی جامعه جوان کشور، ارتباط دو سویه با جوانان، مداخله هدفمند، آگاهانه و سنجیده، ایجاد ارتباط چهره بهچهره به عنوان عاملی ثمربخش در امر تبلیغ، رفع شبهات فکری و اعتقادی جوانان و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی است .

وی گفت: این گفتمانهای دینی با حمایت و ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی در سطح مدارس، مساجد، دانشگاهها، ادارات و ارگانهای متقاضی با موضوعاتی چون عفاف و حجاب، عبرتهای عاشورا، عرفانهای انحرافی و آسیبهای اجتماعی، دهه فجر، اهمیت ولایت فقیه و جایگاه آن در جامعه، وحدت، استکبار ستیزی و اعتکاف در سطح استان برگزار شده است.

زارعی افزود: در این گفتمانهای برگزار شده سعی بر آن بوده تا جلسات توسط خود مخاطبین اداره شود و اساتید نیز به عنوان ناظر جلسه وظیفه هدایت و جهت دادن به مباحث و پاسخگویی به سئوالات آنان را بر عهده داشته باشند.