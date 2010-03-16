سطح باغات خوزستان گسترش یافت



کاظم سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این طرح در قالب طرح ملی توسعه باغ های خوزستان اجرا شده و شامل احداث نخلستان، توسعه باغ زیتون، مرکبات، انگور، انجیر، سیب، گیاهان دارویی و نیز اصلاح و احیای باغ های انار و توسعه باغ ها در اراضی شیب دار است.

وی همچنین از ادامه روند اجرایی طرح توسعه باغ های خوزستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: 12 میلیاردو 674 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح تامین شده است.

سپهر فر تصریح کرد: این پروژه در قالب هشت طرح ملی و استانی و در سطحی معادل هشت هزار و 220 هکتار در استان خوزستان به اجرا در خواهد آمد.

استان خوزستان دارای 35 هزار هکتار باغ مثمر و بارور می باشد.

