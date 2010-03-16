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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

سطح باغات خوزستان گسترش یافت

سطح باغات خوزستان گسترش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون 22 هزار و 392 هکتار باغ جدید با استفاده از ارقام اصلاح شده درختان میوه در استان ایجاد شده است.


کاظم سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این طرح در قالب طرح ملی توسعه باغ های خوزستان اجرا شده و شامل احداث نخلستان، توسعه باغ زیتون، مرکبات، انگور، انجیر، سیب، گیاهان دارویی و نیز اصلاح و احیای باغ های انار و توسعه باغ ها در اراضی شیب دار است.

وی همچنین از ادامه روند اجرایی طرح توسعه باغ های خوزستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: 12 میلیاردو 674 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح تامین شده است.
 
سپهر فر تصریح کرد: این پروژه در قالب هشت طرح ملی و استانی و در سطحی معادل هشت هزار و 220 هکتار در استان خوزستان به اجرا در خواهد آمد.
 
استان خوزستان دارای 35 هزار هکتار باغ مثمر و بارور می باشد.
 
کد مطلب 1051785

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