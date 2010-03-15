احترام دانشجو نسبت به استاد در دانشگاه ها کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهنگ بابامحمودی یکشنبه شب در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده پزشکی ساری اظهار داشت: مراکز علمی ، عالمان و دانشمندان از قداست و ارزش ویژه ای در نگاه احادیث و روایات برخوردارند.

وی وظیفه مراکز علمی و اساتید را پرورش استعدادهای بالقوه افراد عنوان کرد و افزود: تلاش و زحمات مستمر مسئولین و کارکنان دانشگاه که در امر آموزش فعال هستند اجر فراوانی دارد و هر کس در این راه قدم بردارد نتیجه عمل خود را می بیند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اضافه کرد: متاسفانه موضوع ارزش گذاری، احترام و رعایت اخلاق و خضوع دانشجویان در برابر اساتید کمرنگ شده و باید در مباحث آموزشی عمیق تر به این موضوع پرداخته شود.

سید حمزه حسینی، رئیس سابق دانشکده پزشکی در ادامه به ارائه گزارشی از دوران تصدی ریاست دانشکده پزشکی ساری پرداخت و گفت: تمامی کارهای انجام شده در طی 4 سال، نتیجه تلاش و سعی کارکنان، مسئولان و روسای سابق دانشکده تاکنون است.

وی طراحی و برگزاری آزمون ارتقای دستیاری برای نخستین بار، برنامه آموزشی علوم پایه، اصلاح برنامه آموزش پزشکی در مقطع فیزیوپاتولوژی، راه اندازی 6 رشته کارشناسی ارشد ، 2 رشته PHD ، 4 رشته دستیاری و مجوز اولیه 2 رشته فوق تخصصی و یک رشته کارشناسی ارشد را از دیگر اقدامات برشمرد و اظهار داشت طی این مدت رتبه دانشکده پزشکی ساری در کشور به 14 ارتقا یافت .

حسینی خواستار همراهی و همکاری هیئت رئیسه دانشگاه برای تداوم امور و ارتقاء دانشکده پزشکی شد و آرزوی موفقیت برای دکتر قاسم جان بابائی رئیس جدید دانشکده کرد.

در پایان با تقدیر از سید حمزه حسینی، قاسم جان بابایی رئیس جدید دانشکده پزشکی ساری شد.