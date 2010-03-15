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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۲

آموزش فرهنگیان گلستان نیازمند هشت میلیارد ریال اعتبار است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش گفت: برای آموزش 19 هزار فرهنگی استان سالانه به هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی شامگاه یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: متاسفانه با تخصیص نیافتن این منابع استانی، هم اکنون فقط 50 درصد همکاران را تحت پوشش آموزشهای مورد نیاز قرار داده ایم.

وی اظهار داشت: اکنون 60 درصد نیروهای  فرهنگی ما دوره های هفتگانه IDSL را گذرانده اند و 40 در صد دیگر باقیمانده اند.

ندافی خاطرنشان کرد: برای آموزش این تعداد اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 920 میلیون ریال نیاز است که در حال حاضر آموزش وپرورش قادر به تامین آن نیست.
 
استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش گلستان گفت: ‌لازم است آموزش وپرورش با تعامل بیشتری با دستگاه های اجرایی ارتباط برقرار کند تا بتواند بودجه های لازم را برای فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی جذب کند.
 
جواد قناعت افزود: همه اعضای شورا سعی کنند بر تمام موارد قانونی بودجه و راه های جذب آن آشنا باشند و در جلسات با دفاعیات بیشتر بودجه های لازم را درخواست کنند.
 
عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش پرورش و دبیر شورا نیز در این جلسه گفت: آموزش و پرورش این توانمندی را دارد تا تغییراتی را در روند علمی آن ایجاد کند.
 
پایین محلیبه برخی از الزامات تحول اشاره کرد و گفت: برخی الزامات وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد که از آن جمله مدیریت صحیح و آزاد مبتنی بر بازدهی بالا با کمترین امکانات است که امروزه آموزش وپرورش استان در یک چنین وضعیتی قرار دارد.
 
وی یادآور شد: دیگر از الزامات تعیین الگوی پیشرفت مبتنی بر سرعت و دقت اهمیت فراوانی دارد و هوشمندی و پرکاری و تلاش است.
کد مطلب 1051792

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