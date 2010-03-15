آموزش فرهنگیان گلستان نیازمند هشت میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی شامگاه یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: متاسفانه با تخصیص نیافتن این منابع استانی، هم اکنون فقط 50 درصد همکاران را تحت پوشش آموزشهای مورد نیاز قرار داده ایم.

وی اظهار داشت: اکنون 60 درصد نیروهای فرهنگی ما دوره های هفتگانه IDSL را گذرانده اند و 40 در صد دیگر باقیمانده اند.



ندافی خاطرنشان کرد: برای آموزش این تعداد اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 920 میلیون ریال نیاز است که در حال حاضر آموزش وپرورش قادر به تامین آن نیست.

استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش گلستان گفت: ‌لازم است آموزش وپرورش با تعامل بیشتری با دستگاه های اجرایی ارتباط برقرار کند تا بتواند بودجه های لازم را برای فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی جذب کند.

جواد قناعت افزود: همه اعضای شورا سعی کنند بر تمام موارد قانونی بودجه و راه های جذب آن آشنا باشند و در جلسات با دفاعیات بیشتر بودجه های لازم را درخواست کنند.



عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش پرورش و دبیر شورا نیز در این جلسه گفت: آموزش و پرورش این توانمندی را دارد تا تغییراتی را در روند علمی آن ایجاد کند.



پایین محلیبه برخی از الزامات تحول اشاره کرد و گفت: برخی الزامات وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد که از آن جمله مدیریت صحیح و آزاد مبتنی بر بازدهی بالا با کمترین امکانات است که امروزه آموزش وپرورش استان در یک چنین وضعیتی قرار دارد.



وی یادآور شد: دیگر از الزامات تعیین الگوی پیشرفت مبتنی بر سرعت و دقت اهمیت فراوانی دارد و هوشمندی و پرکاری و تلاش است.