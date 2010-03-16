برنامه های نوروزی صدا و سیمای گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صدای مرکز گلستان، نوروز امسال با برنامه های ویژه سال تحویل، صدای پای بهار، گلستان بهاری، از هیرکان تا گلستان، گشت و گذار، شادیان، پیام سلامت و پیام نوروز، مهمان کانون گرم خانواده های گلستانی است.

برنامه ویژه سال تحویل، برنامه ای است که به صورت زنده با حضور یک خانواده جدید بر سر سفره رادیو اجرا می شود، اعضای این خانواده که از هم شناختی ندارند و از خانه سالمندان و کودکان بی سرپرست بوده و از خاطرات خوش تحویل سال های گذشته در کنار خانواده های خود برای شنوندگان خواهند گفت.

ارتباط با هنرمندان، نمایش، گزارش های مردمی، مسابقه، گزارش از مسافران و ارتباط با مراکز دیگر از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

صدای پای بهار نیز ویزه برنامه عصر گاهی رادیو گلستان است که از بخش های تشریح و تبلیغ فرهنگ استان در این ایام، پخش موسیقی های استان و دیگر استانهای ایران، ارتباط با مراکز لرستان ، مراغه، بوشهر، فارس، مهاباد، چهارمحال و بختیاری، ارتباط با کارشناس سیاسی، ارتباط با میراث فرهنگی شهرهای مختلف استان، نمایش در دو بخش طنز و فولکلوریک، هواشناسی استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و 110، حضور گزارشگر در شهرستانهای استان و معرفی جاذبه های گردشگری، زبان شناسی اقوام ایرانی و پندی از قابوس نامه تشکیل می شود.

گلستان بهاری نیز ویژه برنامه صبحگاهی با رویکرد صبح و شادی و اطلاع رسانی است که از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه از صدای مرکز گلستان پخش می شود.

این برنامه نیز شامل قسمت های نمایش و طنز، معرفی جاذبه های گردشگری و اقوام استان، گزارش از مسافران و گردشگران استان ،استفاده از موسیقی های فاخر و بومی و محلی استان، ارتباط با فرمانداری و شهرداریهای شهرهای مختلف استان، ارتباط با پلیس 110 و راهنمایی و رانندگی و راه و ترابری، ارتباط با مراکز استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، قم و همدان است.

برنامه از هیرکان تا گلستان نیز از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 21 به معرفی اماکن تاریخی و گردشگری استان می پردازد.

ویژه برنامه گشت و گذار(آداب و رسوم استان)نیز از ساعت 14 و 45 دقیقه تا 15 از این رسانه محلی پخش شده و قصد دارد آداب و رسوم

مردم این خطه از جمله اقوام گرگانی، کتولی، شاهرودی، سیستانی، گیلکی ، مازندرانی و ...را به هم استانیها و مسافران بشناساند.

ساعت 30/16 تا 17 نیز برنامه شادیان با حضور کارشنان متعدد و با هدف معرفی موسیقی های مناطق مختلف کشور روی آنتن رادیو گلستان می رود.

برنامه پیام سلامت نیز به مسائل بهداشت محیط و بهداشت فردی و آگاهی از مسائل پزشکی ،دارویی پرداخته و ساعت 15/16دقیقه تا30/16دقیقه به سمع شنوندگان خواهد رسید.

پیام روز نیز در ساعات مختلف از صدای مرکز گلستان پخش خواهد شد.

برنامه های نوروزی شبکه سبز گلستان

سیمای گلستان در ایام نوروز امسال با پخش برنامه هایی متنوع سعی دارد تعطیلات شیرین تری را برای هم استانی ها فراهم کند.

بر همین اساس در این ایام 3 برنامه ای 40 دقیقه ای ( برنامه ای ترکیبی و تولیدی شامل گزارش ، تلفن های مردمی و ...) فیلم سینمایی، لحظه های دیدنی و دوربین مخفی، تکرار سریال دارو ندار (شبکه تهران) نغمه ریزان و موسیقی هر روز و سریال های طنز بدون شرح و دارو ندار( شبکه تهران) هر شب از سیمای استان پخش خواهد شد.

همچنین هم استانیها می توانند در روزهای فرد مستندهای تولیدی، نقطه اوج(جوان)، تکرار مستند آت چاپان ، کارتون بل و سباستین، در روز های زوج مستند من نباید زنده بمانم و آت چاپان و در روزهای زوج و جمعه فیلم سینمایی کودک را از این رسانه مشاهده کنند.

برنامه ترکمنی اوکام نیز روز یکشنبه و اوی ماشغالا روز چهارشنبه روی آنتن می رود.

گفتنی است این برنامه ها از اول تا 15 فروردین امسال از ساعت 14 تا 30 بامداد از سیمای مرکز گلستان پخش خواهد شد.

نگاهی به عناوین برنامه های صدا و سیمای گلستان نشان می دهد که این مرکز به رسانه ای در معرفی و انعکاس برنامه های دیگر استانهای مبدل شده است و پخش برنامه های تکراری، بین مخاطبان و این شبکه استانی شکاف ایجاد کرده است.