مهمترین برنامه های سال 89 کانونهای فرهنگی مساجد استان تهران تشریح شد

حجت الاسلام علی پروانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، در تشریح مهمترین برنامه های کانونهای مساجد استان تهران اظهار داشت: تعامل با دستگاههای مختلف اجرایی و فرهنگی سطح استان، مثل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از مهمترین برنامه هاست.

وی افزود: واگذاری فعالیت های دولتی به کانونهای فرهنگی هنری تخصصی، از دیگر برنامه های سال 89 است.

مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: کاهش تصدی گری دولتی، از کارهای عمده و تعریف شده سال آینده خواهد بود.

واگذاری امور به 20 کانون تخصصی

وی افزود: برای کاهش تصدی گری دولتی، امور فرهنگی کانونهای مساجد به 20 کانون تخصصی مدنظر است.

حجت الاسلام پروانه تأکید کرد: این کانونهای تخصصی هر کدام در زمینه خاصی گرایش و تبحّر دارند و دبیرخانه کانونهای مساجد استان، آنها را تجهیز کرده تا آنها برنامه های مدنظر دولت را انجام دهند.

وی افزود: زمینه کاری این کانونهای تخصصی، امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگسازی در زمینه های مختلف است.

اشتغالزایی برای بچه های مسجد

دبیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران اظهار داشت: واگذاری مجتمع های فرهنگی هنری به بچه های مسجد، از برنامه های مهم سال 89 این دبیرخانه است که با سرعت و قاطعیت بیشتری پیگیری می شود.

وی تأکید کرد: از 35 مجتمع فرهنگی و هنری استان تهران، بخش اعظمی به فعالان کانونهای مساجد واگذار می شود.

حجت الاسلام پروانه افزود: بچه های مسجد دارای فکر و ایده هستند، ولی فضای فیزیکی برای اجرای این افکار و ایده ها ندارند و به همین دلیل، هم بحث اشتغالزایی برای آنها مدنظر است و هم تلف نشدن ایده ها و افکار بچه های مسجد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال 89 سعی می شود که فقط سیاستگذاری های کلی با دبیرخانه کانونهای مساجد استان تهران بوده و فعالیت ها و هزینه ها در دست بچه های مسجد و فعالان کانونهای فرهنگی هنری باشد تا هزینه های دولتی نیز کاهش یابد.