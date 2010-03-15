افزایش 80 درصدی بودجه سال 89 اداره ارشاد استان تهران

جلیل سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: شاید در سال آینده مشکلات برنامه ای مشاهده شود ولی تمام تلاش این است که به هیچ وجه مشکل اعتباری به وجود نیاید.

وی تأکید کرد: اگر هر کدام از شهرستانهای استان تهران برنامه هایی داشته باشند که برجستگی خاصی داشته، دارای تأثیرات فرهنگی و هنری بوده و همچنین قابل اجرا باشد، بودجه و اعتبار مازاد برای آنها در نظر گرفته می شود.

این مسئول فرهنگی استان تهران افزود: بودجه تخصیصی به هر شهرستان، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ادارات تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی در خصوص بودجه مازاد شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال 88 برای مناسبت هایی مثل دهه فجر و هفته کتاب و برای همایش اخیر بزرگداشت مرحوم ژولیده نیشابوری، اعتبار اضافه بر سازمان به شهرستان ورامین تعلق گرفت.

سائلی افزود: اعتبارات مازاد به شهرستان ورامین و هر شهرستان دیگری که نیازمند این اعتبارات است و به تأیید اداره کل می رسد، به صورت روان پرداخت می شود.

لزوم تقویت اعتبارات فرهنگی استان تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: اعتبارات فرهنگی استان تهران که پایتخت کشور اسلامیمان است، باید تقویت شود.

وی افزود: انتظاری که از پایتخت جمهوری اسلامی وجود دارد، با افزایش اعتبارات فرهنگی استان تهران، جامۀ عمل می پوشد.

سائلی در پایان تأکید کرد: خواسته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این است که افراد و دستگاههای علاقه مند همکاری برای رشد فرهنگ و هنر استان، به میدان بیایند و مطمئن باشند که با استقبال این اداره کل و ادارات شهرستانهای استان تهران روبرو خواهند شد.