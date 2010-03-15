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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

سائلی خبر داد:

افزایش 80 درصدی بودجه سال 89 اداره ارشاد استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اظهار داشت: پیش بینی می شود اداره کل ارشاد برای سال 89 مشکل اعتباری نداشته باشد زیرا بودجه سال آینده این اداره بیش از 80 درصد افزایش خواهد داشت.

جلیل سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: شاید در سال آینده مشکلات برنامه ای مشاهده شود ولی تمام تلاش این است که به هیچ وجه مشکل اعتباری به وجود نیاید.

وی تأکید کرد: اگر هر کدام از شهرستانهای استان تهران برنامه هایی داشته باشند که برجستگی خاصی داشته، دارای تأثیرات فرهنگی و هنری بوده و همچنین قابل اجرا باشد، بودجه و اعتبار مازاد برای آنها در نظر گرفته می شود.

این مسئول فرهنگی استان تهران افزود: بودجه تخصیصی به هر شهرستان، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ادارات تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی در خصوص بودجه مازاد شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال 88 برای مناسبت هایی مثل دهه فجر و هفته کتاب و برای همایش اخیر بزرگداشت مرحوم ژولیده نیشابوری، اعتبار اضافه بر سازمان به شهرستان ورامین تعلق گرفت.

سائلی افزود: اعتبارات مازاد به شهرستان ورامین و هر شهرستان دیگری که نیازمند این اعتبارات است و به تأیید اداره کل می رسد، به صورت روان پرداخت می شود.

لزوم تقویت اعتبارات فرهنگی استان تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: اعتبارات فرهنگی استان تهران که پایتخت کشور اسلامیمان است، باید تقویت شود.

وی افزود: انتظاری که از پایتخت جمهوری اسلامی وجود دارد، با افزایش اعتبارات فرهنگی استان تهران، جامۀ عمل می پوشد.

سائلی در پایان تأکید کرد: خواسته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این است که افراد و دستگاههای علاقه مند همکاری برای رشد فرهنگ و هنر استان، به میدان بیایند و مطمئن باشند که با استقبال این اداره کل و ادارات شهرستانهای استان تهران روبرو خواهند شد.

کد مطلب 1051797

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