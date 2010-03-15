پیشرفت پروژه های آبرسانی جنوبشرق استان تهران بیشتر از برنامه مصوب است

سهراب عامری شهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، افزود: به منظور ارائه خدمات و آبرسانی مطلوب تر به مشترکین، در سال جاری با نظارت و پیگیری مستمر کارشناسان مربوطه روی پروژه های در دست اجرا، درصد پیشرفت اغلب این پروژه ها بیشتر از حد مصوب برنامه سالانه است.

وی در خصوص پیشرفت برخی از پروژه ها اظهار داشت: طی 11 ماه اول امسال، عملیات 24 کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی بر اساس برنامه و بودجه مصوب در دستور کار قرار گرفته بود که با اجرای 53 کیلومتر لوله گذاری در این بخش به منظور کاهش هدررفت، رشد 220 درصدی دیده شد.

این مسئول افزود: در بخش بازسازی انشعابات فرسوده، با تعویض نزدیک به 6700 فقره انشعاب، رشد 170 درصدی مشاهده شد.

وی ادامه داد: در بخش توسعه خطوط جمع آوری و انتقال آب نیز در حالی که طبق برنامه و بودجه مصوب، لوله گذاری 10 کیلومتر خطوط انتقال آب پیش بینی شده بود، شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران توانسته است با اجرای 11 کیلومتر لوله گذاری در این بخش، ضمن تحقق برنامه، یک کیلومتر نیز بیشتر اجرا نماید.

عامری در پایان از پیشرفت پروژه های آبرسانی آبفای جنوب شرقی در بخش های دیگر نیز خبر داد و اظهار داشت: با اجرای 14 کیلومتر لوله گذاری به منظور توسعه شبکه آبرسانی، در این بخش 95 درصد از برنامه و با احداث دو هزار و 700 مترمکعب تلمبه خانه، پیشرفت 98 درصدی در این بخش بوده است و همچنین با حفر 11 حلقه چاه آب آشامیدنی 100 درصد برنامه سالانه محقق شده است.