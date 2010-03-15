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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیشنهاد گنجاندن دروس ازدواج آسان در کتب درسی آموزش و پرورش

پیشنهاد گنجاندن دروس ازدواج آسان در کتب درسی آموزش و پرورش

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین گفت: مصوبات چهارمین جلسه این شورا در مورد ازدواج آسان جوانان بود که مهمترین مصوبه، پیشنهاد گنجاندن دروس ازدواج آسان در کتب درسی آموزش و پرورش بود.

حسین قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: پیشنهاد شد از طریق آموزش و پرورش ورامین با وزارت آموزش و پرورش مکاتبه شود و نسبت به گنجانده شدن دروس ازدواج آسان در کتب درسی اقدام لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد دو برنامه با همکاری آموزش و پرورش ورامین و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، ویژه ترویج فرهنگ ازدواج ساده برگزار شده و طرح فرهنگ سنت ازدواج ساده در گفتمان دینی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می شود، در این برنامه ها گنجانده شود.

این مسئول مصوبات دیگر شورا در این خصوص را چنین عنوان کرد: اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامک شهرداری ورامین، همایش تقدیر از افرادی که به سنت ازدوادج آسان عمل کرده اند به منظور فرهنگسازی نسل جوان و خانواده ها و اطلاع رسانی بحث ازدواج آسان در کلاس های مشاوره شبکه بهداشت و درمان.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: مصوب شد با فعالیت شهرک های صنعتی در شهرستان، مردان متأهل و بیکار در اولویت اولیه کاری قرار گیرند.

وی آخرین مصوبه شورا را در خصوص مجوز جنگ شادی عنوان کرد و افزود: در هر بخش شهرستان، کمیته ای سه نفره متشکل از معاونت سیاسی و انتظامی فرمانداری و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین و بخشدار آن منطقه، مسئله را بررسی کرده و پس از تصویب، مجوز لازم را ارائه خواهند داد.

کد مطلب 1051800

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