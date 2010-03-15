سه عنوان برتر استان تهران برای کانونهای مساجد شهرستان ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، همزمان با سالروز تأسیس ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، در همایشی با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام ارباب سلیمانی رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، جلیل سائلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، از مدیران نمونه، ائمه جماعات و مدیرمسئولان نمونه کانون های فرهنگی و هنری مساجد که در جهت بسط و گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد استان تهران فعالیت های چشمگیری داشتند، تقدیر و تشکر شد.

در میان مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، حسین قرایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین به عنوان مدیر نمونه در بخش کانون های فرهنگی و هنری مساجد انتخاب و لوح تقدیر و هدیه خود را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

در بین ائمه جماعات نیز حجت الاسلام مصطفی دین پرور، امام جماعت مسجد صاحب الزمان (عج) خیرآباد به عنوان روحانی نمونه انتخاب شده و هدیه خود را از دست مسئولین دریافت کرد.

در بخش مدیر مسئولان فرهنگی و هنری نیز روح الله جعفری پور، مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری ولیعصر (عج) داوود آباد قرچک به عنوان مدیر مسئول نمونه کانون های فرهنگی و هنری مساجد انتخاب شد.