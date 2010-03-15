کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان اردیبهشت 89 تشکیل می شود

حسین نوش آبادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ورامین افزود: رئیس کمیسیون مشترک ایران، وزیر امور خارجه کشورمان بوده و رئیس کمیسیون طرف عمانی، وزیر بازرگانی و صنایع آن کشور است.

وی خاطرنشان کرد: این کمیسیون مشترک، هر سال یکبار به صورت متناوب در یکی از دو کشور برگزار می شود.

سفیر ایران در عمان افزود: در این کمیسیون، علاوه بر رؤسای دوطرف، نماینده ای از وزارتخانه ها و ارگانهای مختلف حضور دارند که نمایندگان دستگاه های اداری و بخش خصوصی هستند.

محور مذاکرات کمیسیون مشترک ایران و عمان

نوش آبادی در خصوص محور مذاکرات این کمیسیون مشترک اظهار داشت: مسائل مختلف عمرانی، صنعتی، بهداشتی، درمانی، رسانه ای، سیاسی، امنیتی، دفاعی و ... محور مذاکرات است و پس از بحث و بررسی های مختلف، یادداشت تفاهم دوطرفه امضا می شود.

وی افزود: این تفاهمنامه، مقدمه ای برای امور اجرایی و دنبال کردن آنها از طریق کمیته های فنی این کمیسیون مشترک است.

سفیر ایران در عمان تأکید کرد: پس از مکانیزه شدن تفاهم ها توسط کمیته فنی، مرحله عقد قرارداد توسط دوطرف انجام خواهد شد.

وی افزود: فقط نام این کمیسیون مشترک، اقتصادی است ولی تمام مسائل میان دو کشور ایران و عمان را در بر می گیرد.

دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان در سال 1388 در تهران برگزار شد.