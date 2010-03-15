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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

تعطیلی شهرکهای صنعتی پاکدشت واقعیت ندارد

تعطیلی شهرکهای صنعتی پاکدشت واقعیت ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت گفت: اگرچه مشکلاتی در واحدهای صنعتی این شهرستان وجود دارد ولی تعطیلی شهرکهای صنعتی پاکدشت واقعیت ندارد.

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: عمده مشکلات واحدهای صنعتی این شهرستان، کمبود آب، عدم وجود مواد اولیه، ورود بی رویه کالاهای مشابه به صورت قاچاق، خروج صنایع آلاینده و اجرای طرح جامع شهری، عدم نقدینگی مناسب، نبود پایانه صادراتی و گمرکی در شهرستان، فقدان جاده مواصلاتی مناسب و دو استانی بودن شهرک صنعتی علی آباد است.

راهکارهای برنامه ریزی مناسب برای جذب سرمایه گذاران

فرماندار پاکدشت تأکید کرد: برنامه ریزی مناسب برای جذب سرمایه گذاران در واحدهای صنعتی پاکدشت راهکارهایی لازم دارد که باید عملی شود.

وی افزود: آماده سازی زیرساخت های مناسب و حمایت از سرمایه گذاران و آسان سازی اعطای تسهیلات به آنها، دو راهکار عمده برای جذب سرمایه گذاران است.

این مسئول ارشد شهرستان پاکدشت خاطرنشان کرد: اقبال عمومی شهرستان به سوی صنعت بسیار بالاست و در حال حاضر، بیش از هشت هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در پاکدشت فعالیت می کنند.

وی افزود: با توجه به وجود پتانسیل های بسیار خوب توسعه صنعت در این شهرستان می توان آینده مناسبی را برای صنعت پاکدشت و استان تهران تصور کرد.

مسکن مهر برای کارگران پاکدشت

مقبلی با اشاره به 150 هکتار زمین مسکن مهر در این شهرستان، تأکید کرد: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی پاکدشت، می توانند با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان در طرح مسکن مهر مشارکت کنند.

وی افزود: دایر شدن اداره صنایع و معادن در پاکدشت که با توجه و مساعدت اداره کل استان در سال 89 صورت خواهد گرفت نیز هدیه ای به صنعتگران شهرستان پاکدشت است.

کد مطلب 1051803

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