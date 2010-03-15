مهمترین برنامه های سال 89 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اعلام شد

حجت الاسلام سیدرضا تقوی در گفتگوی اختصاصی با مهر خبرنگار مهر در پاکدشت اظهار داشت: دو برنامه ویژه و اساسی برای سال 89 در نظر گرفته شده است که پیگیری خواهد شد.

بسیج ائمه جمعه برای هدفمند کردن یارانه ها

وی اولین و مهمترین برنامه را حمایت از قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و افزود: با آغاز اجرای این قانون، ائمه جمعه سراسر کشور بسیج خواهند شد تا دولت بتواند آن را به خوبی و با موفقیت انجام دهد.

تقوی تأکید کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها به نفع مردم و مملکت است و می تواند تأثیر به سزایی در زندگی مردم داشته باشد.

وی افزود: همین دلیل مهم باعث می شود تا تمام همت ائمه جمعه برای اجرای موفق این قانون باشد.

فرهنگسازی شعار سال 89

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در خصوص دومین برنامه مهم سال آینده گفت: باید منتظر بود و دید که مقام معظم رهبری سال 89 را به چه عنوانی نامگذاری می کنند.

وی افزود: هر نام و موضوعی که برای سال آینده عنوان شود، در دستور کار این شورا و ائمه جمعه سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

تقوی تأکید کرد: برنامه ریزی شورا بر اساس عنوانی است که مقام معظم رهبری انتخاب خواهند کرد و فعالیت های فرهنگی این شورا نیز روی نظر مقام معظم رهبری متمرکز می شود.