ظرفیتهای بالای شهرستانهای استان تهران باید معرفی شود

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: شهرستانهایی مثل پاکدشت و ورامین و بخش هایی مثل اشتهارد که مهد علم و دانش هستند، کمی مهجور مانده اند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از پتانسیل های موجود در شهرستانهای استان تهران می تواند کمک شایانی به رشد و توسعه این شهرستانها داشته باشد.

نماینده پاکدشت افزود: توفیق های زیادی که در سطح شهرستانهای استان تهران به دست می آید، نشانگر ظرفیت های بالای این مناطق است.

موفقیت پلیس در سطح استان تهران

بشیری در خصوص مسائل امنیتی استان تهران نیر اظهار داشت: پلیس استان در سال جاری موفقیت های خوبی داشته و عملکرد نیروی انتظامی مطلوب بوده است.

وی افزود: در جریان فتنه های چند ماه گذشته در استان تهران، پلیس مدیریت خوبی اعمال کرد و رفته رفته شاهد آرامش در سطح استان شدیم.

نماینده شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پشتیبانی و حمایت از نیروهای انتظامی و امنیتی استان تهران، راه نفوذ فتنه گران و اخلالگران نظم و امنیت استان را خواهد گرفت.