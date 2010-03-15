بهار با "نوروزگولی" به خانه زنجانیها می آید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوروز گولی (گل نوروز) عنوان برنامه ای است تلویزیونی که در ایام نوروز به صورت زنده از شبکه استانی شبکه اشراق زنجان طی 14 شبکه و آغاز برنامه های این مجموعه از بقعه امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان خواهد بود.

نادر پناه زاده تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد و نادر پناه زاده، مهدی ابراهیم خانی، زهیر فرتن و علی آقاجانلو و مطهره ندرلو طی شبهای نوروز 89 اجرا خواهد شد.

کوله؛ عنوان برنامه ای تلویزیونی است که روز چهارشنبه سوری از شبکه اشراق مرکز زنجان پخش می شود. این برنامه در دو قسمت ۳۰ دقیقه ای تهیه شده است و اجرای ان را مجری توانمند و باسابقه صدا و سیما مرکز زنجان فریذده تقی زاده برعهده دارد

در برخی از شهرهای منطقه شمالغرب از جمله زنجان، ارومیه، تبریز و اردبیل هر یک از چهارشنبه های ماه اسفند، نقش و نام معینی داشتند که از جمله در منطقه زنجان، این نام ها به این شرح بود.

نخستین چهارشنبه را «موله» می گفتند که اختصاص به تمیز کردن فرشها و خانه تکانی داشت. دومین چهارشنبه را «سوله» می گفتند و در این روز به خرید نیازمندیهای سال نو و خرید عیدی می رفتند.

چهارشنبه سوم «گوله» نام داشت. در این روز به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس برای سبزه های نوروز می پرداختند و به چهارمین و آخرین جهارشنبه ماه (چهارشنبه سوری) «کوله» می گفتند که به معنی کهنه و فرسوده است. در این روز با افروختن آتش یکی از وسایل فرسوده را در این مراسم به آتش می انداختند.

برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه سوری که با تجمع اعضای خانواده در داخل خانه به ویژه در خانواده های گسترده سنتی یا فضاهای بیرون از خانه با روشن کردن بوته، پریدن از آتش، دود کردن اسفند و ... انجام می گرفت، امروزه با دگرگونی های فضایی سکونت، فروپاشی خانواده های گسترده و تبدیل آن به هسته ای، ازیاد جمعیت، رواج آپارتمان نشینی، فروپاشی سنت و صنعت گرایی، بسیاری از شیوه های سنتی و آیینهای اجتماعی، قومی و ملی دستخوش تغییر شده است.

در این دگرگونی و تغییرات شتابزده به ویژه با توجه به نظریه های مختلفی درباره ساخت اجتماعی و برگزاری برخی مراسم کهن از جمله چهارشنبه سوری نمی توان جز رخدادهای ناگوار در حین برگزاری جشن های جمعی انتظار داشت.

حوادث تلخ و شیرین چهارشنبه سوری در سالهای اخیر پدیده ای است که جایگاه ویژه این روز را در آیین های ملی کشور ما یادآور می شود که برای حفظ اصالت این مراسم باید بیش از پیش چاره ای اندیشید.

عوامل این برنامه عبارت است از تهیه کننده و کارگردان: اسماعیل کرمی، نویسنده: شمس الله وثوقی، گوینده متن: فریده تقی زاده، تصویر بردار: شهرام سپهری و تدوین: رباب محمدی.

همچنین بخش صدای مرکز زنجان نیز در ایام تعطیلات نوروز 89 با پخش برنامه بنفشه و بهار در خدمت شنوندگان صدا مرکز زنجان خواهد بود.

این برنامه روزانه سه ساعت و در دو بخش صبح و بعد از ظهر هر بخش یک و نیم ساعت در آیتم های متنوع پخش خواهد شد.