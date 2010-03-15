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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم دنیا به شرح زیر است.

- شکست سارکوزی در انتخابات محلی فرانسه از سوی سوسیالیست ها.

- تظاهر کنندگان تایلندی خواستار انتخابات جدید شدند.

- حماس: هیچ تبادل زندانی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه تقاضاها بر آورده شود.

- طالبان: انفجار قندهای پیامی به ناتو بود.

- رژیم اسرائیل دستور تخریب مسجد در حال ساخت سلمان فارسی در روستای بورین در شمال کرانه باختری رود اردن را صادر کرد.

- شورای بزرگان قرقیزستان خواستار توقف فعالیت پایگاه هوایی آمریکا در "ماناس" شد.

- رئیس جممهوری بزریل بار دیگر در آستانه آغاز سفر خاورمیانه ای خود تحریم ایران را خطرناک توصیف کرد.

- چاوز از احتمال بسته شدن تویتر و برخی سایتهای اجتماعی در ونزوئلا خبر داد.

- ابراز نگرانی لابی اسرائیلی در آمریکا از تنش های بوجود آمده در روابط تل آویو- واشنگتن.

کد مطلب 1051810

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