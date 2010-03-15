عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- شکست سارکوزی در انتخابات محلی فرانسه از سوی سوسیالیست ها.
- تظاهر کنندگان تایلندی خواستار انتخابات جدید شدند.
- حماس: هیچ تبادل زندانی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه تقاضاها بر آورده شود.
- طالبان: انفجار قندهای پیامی به ناتو بود.
- رژیم اسرائیل دستور تخریب مسجد در حال ساخت سلمان فارسی در روستای بورین در شمال کرانه باختری رود اردن را صادر کرد.
- شورای بزرگان قرقیزستان خواستار توقف فعالیت پایگاه هوایی آمریکا در "ماناس" شد.
- رئیس جممهوری بزریل بار دیگر در آستانه آغاز سفر خاورمیانه ای خود تحریم ایران را خطرناک توصیف کرد.
- چاوز از احتمال بسته شدن تویتر و برخی سایتهای اجتماعی در ونزوئلا خبر داد.
- ابراز نگرانی لابی اسرائیلی در آمریکا از تنش های بوجود آمده در روابط تل آویو- واشنگتن.
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