دیدار محمدرضا شجریان با جلیل شهناز

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که روز شنبه انجام شد محمدرضا شجریان (رئیس شورای عالی)، داود گنجه ای (عضو شورای عالی) و دکتر سریر (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی) حضور داشتند .

محمدرضا شجریان در ابتدا با اشاره به اینکه استاد شهناز به عنوان تکنواز و نوازنده برتر تار در چند دهه گذشته در حوزه موسیقی ایرانی بویژه نوازندگی تار تاثیرگذار بوده است گفت: من آنچه در آواز آموخته ام متاثر از نوازندگی استاد شهناز بوده است و سالهای سال با صدای تار این استاد بی بدیل زندگی کرده ام.



شجریان در ادامه افزود: من تعدادی از آثار استاد از جمله پیش درآمد بیات ترک با همنوازی تمبک ناصر افتتاح را هر روز گوش می کنم. در خودرو ومنزل و در هرفرصتی که دست بدهد این اثر را می شنوم و با شنیدن آن لذت می برم و انرژی می گیرم.



دکتر سریر نیز در این ملاقات ضمن ابراز خرسندی از سلامت نسبی استاد و آرزوی بهروزی و طول عمر برای ایشان از استاد جلیل شهناز برای بازگشایی مجدد خانه موسیقی که اواخر فروردین ماه خواهد بود دعوت به عمل آورد .



مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه در خصوص شرایط و ویژگیهای معلمین ردیف موسیقی و نحوه تدریس موسیقی سنتی بر اساس ردیف با توجه به تغییرو تحولات اجتماعی و... سوال کرد.



استاد جلیل شهناز نیز ضمن تشکر از حضور این هنرمندان گفت: استاد شجریان هنرمند بزرگ و بی همتای آواز در ایران و بلکه در جهان است و از افتخارات فرهنگ و هنر ایران به شما می رود.





شهناز در پاسخ به سئوال دکتر سریر گفت: ردیف تمامی سرمایه موسیقی ایرانی است و تدریس آن بسیار مهم است. نحوه و کیفیت انتقال ردیف تماما به معلم و مدرس بستگی دارد. معلم باید ردیف را درک کرده باشد وبا آن زندگی کرده باشد. تدریس ردیف کار هر معلمی نیست.



داود گنجه ای نیز در این نشست با آرزوی سلامتی و بهروزی برای استاد شهنازفرا رسیدن سال نو را به ایشان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد بازگشایی مجدد محل خانه موسیقی با حضوراستاد شهناز انجام شود.