به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شامگاه یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در راستای برنامه ریزی های صورت گرفته باید در سال آینده زمینه های لازم برای ایجاد 21 هزار فرصت شغلی در استان کردستان فراهم شود.

وی ادامه داد: با تهیه نسخه اولیه سند توسعه اشتغال استان و همچنین برنامه ریزی های صورت گرفته در تمامی دستگاه های دولتی و سازمان های مختلف امکانات و زیرساختهای لازم برای ایجاد 21 هزار فرصت شغلی در راستای کاهش میزان بیکاری در استان کردستان فراهم شده است.

استاندار کردستان بیان داشت: در سند توسعه اشتغال استان کردستان به صورت کاملا مشخص وظیفه هر دستگاه دولتی در راستای ایجاد اشتغال مشخص شده و همه باید در جهت رسیدن به این هدف کاری برنامه ریزی نموده و با افزایش همکاری و تعامل زمینه های رسیدن به این هدف مهم را فراهم کنند.

نجار عنوان کرد: اشتغال پیش بینی شده در استان کردستان در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات خواهد بود که در این راستا همکاری و تعامل بانکهای عامل استان در جهت ارائه تسهیلات لازم و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره میزان استقبال بخش خصوصی برای افزایش سرمایه گذاری در استان کردستان در طول سالجاری یادآور شد: بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان میزان استقبال بخشهای خصوصی و شرکت های معتبر وابسته به دولت برای سرمایه گذاری در این استان با افزایش چشم گیری مواجه شده است.

استاندار کردستان گفت: در حال حاضر مقدمات لازم برای اجرای پروژه های مختلف صنعتی و تولیدی به میزان 12 هزار میلیارد ریال فراهم شده که از آن جمله می توان به آغاز عملیات ساخت کارخانه لاستیک سازی با سرمایه گذاری سه هزار و 500 میلیارد ریال و پتروشیمی کردستان با دو هزار و 700 میلیارد ریال اشاره کرد.

نجار در پایان از همه مدیران استان خواست که در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی و همچنین توسعه و ارتقاء وضعیت استان نسبت به تسهیل شرایط لازم اقدام نموده و در این راستا از بوروکراسی های زائد اداری به جد پرهیز کنند.